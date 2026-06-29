出国時などに目撃

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと激突する。注目度急上昇の中村敬斗はハイブランドのバッグを愛用しており、ファンの視線が集まっている。

25歳の中村は、W杯デビューとなった1次リーグF組初戦のオランダ戦で先制ゴール。チュニジア戦、スウェーデン戦も先発出場し、日本に貢献した。

プレーだけでなく甘いルックスにも注目が集まり、W杯期間中に人気が急上昇。インスタグラムのフォロワーも130万人を突破した。愛用のバッグにもファンの視線が注がれている。

出発の際などに目撃されたバッグは、ルイ・ヴィトンの48万1800円（税込）のものとみられ、Xには様々なコメントが寄せられた。

「中村敬斗、顔がハイブラだからゴテゴテのヴィトン持っても浮かないのすご」

「こんなイケメンに持ってもらってカバンも喜んでるわ」

「イケメンが持ってるだけでやはりブランドの品も上がるよな」

「サッカー界のヴィトン王子だわ」

中村は今年1月、ルイ・ヴィトンの2026秋冬メンズ・ファッションショーに姿を見せていた。



（THE ANSWER編集部）