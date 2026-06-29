2027年開催予定のジャパンゴルフフェアへの出展！ 草光建設「SYNLawn社製ゴルフ専用人工芝」

記事ポイント 草光建設がSYNLawn社TGL関連製品を独占施工ZAMA GOLFのZAMA WEDGE RANGEを体験型活用Tee Strike+はゴルフティー直挿し対応人工芝 草光建設がSYNLawn社TGL関連製品を独占施工ZAMA GOLFのZAMA WEDGE RANGEを体験型活用Tee Strike+はゴルフティー直挿し対応人工芝

草光建設が、2026年7月より米SYNLawn社製のTGL関連製品及びゴルフ専用人工芝を国内ゴルフ市場に向けて独占販売・施工します。

ZAMA GOLF内でオープンする新アプローチ練習場「ZAMA WEDGE RANGE」を体験型ショーケースとして活用し、国内のゴルフ施設へ導入提案を進めます。

草光建設「SYNLawn社製ゴルフ専用人工芝」

販売・施工開始：2026年7月販売対象：国内ゴルフ市場対象製品：米SYNLawn社製のTGL関連製品及びゴルフ専用人工芝正規代理店：GreenDesign販売対象施設：ゴルフ練習場、ゴルフ場、ショートコース、ゴルフスクール

米SYNLawn社製のゴルフ専用人工芝は、ゴルフショットに求められる打感、耐久性、再現性を重視した製品です。

天然芝に近い打感やクラブの抜け感を追求し、アプローチ練習場やティーイングエリアなど損耗の激しい場所で使える人工芝です。

サトウキビ由来のポリエチレンや大豆由来のポリウレタンが使われ、散水や刈り込みが不要な人工芝として施設運営の選択肢になります。

ZAMA GOLF内の体験型ショーケース

施設名：ZAMA WEDGE RANGEオープン：2026年7月場所：ZAMA GOLF内役割：体験型ショーケース

「ZAMA WEDGE RANGE」には、ゴルフ専用人工芝が施工予定です。

国内のゴルフ場や練習場経営者に向けて、人工芝の打感や耐久性を体験できる場になります。

猛暑による天然芝の維持管理や人手不足に悩む国内のゴルフ施設へ向けた導入提案につながる施設です。

高密度人工芝「Tee Strike+」

素材：ナイロン繊維100％仕様：高密度人工芝導入場所：ZAMA GOLF内のショートコースのスタート地点、打ちっぱなし打席のショットマットテスト導入：神奈川県相模原市のフルヤゴルフガーデン

「Tee Strike+」は、耐久性に優れたナイロン繊維を100％使用しています。

一般的なゴルフティーを直接挿せるほどの高い密度があり、従来の打席マットでは再現が難しかった実戦に近いショット練習を可能にします。

アイアンショットにも対応する耐久性を備え、ショットマットとして国内ゴルフ市場への普及を目指します。

ZAMA GOLFで始まる導入提案

施設名：ZAMA GOLF(座間ゴルフ練習場)所在地：神奈川県座間市栗原903アクセス：小田急線 相武台前駅 南口 徒歩約20分特長：打席全長180yd、全打席トラックマンレンジ、半自動ティーアップ併設：ショートコース、アプローチ＆バンカー、パター

ZAMA GOLFは、神奈川県座間市にある屋外ゴルフ練習場です。

ショートコース、アプローチ・バンカー練習場、パター練習場を併設し、全打席にトラックマンを備えた総合ゴルフ練習場として運営されています。

ショットマットのテスト導入では、施設利用者の9割以上から打感や怪我リスクなどの面で高い評価を得ています。

導入が想定される場所

ゴルフ場の損傷の激しいティーイングエリア周辺ショートコースのティーイングエリアアプローチ練習場パター練習場屋外練習場、インドアゴルフ施設のショットマット

ゴルフ専用人工芝は、摩耗や損耗が激しいエリア向けの人工芝です。

パターグリーン用の人工芝も取り扱い、屋外・屋内を問わず施設の目的に応じた提案が行われます。

共同販売体制と今後の展開

共同販売：草光建設、OGS展開予定：ゴルフ専用人工芝を使用した製品の開発発信予定：メンテナンス負荷の軽減、天然芝に近い打感出展計画：2027年開催予定のジャパンゴルフフェア

本事業は、「ZAMA WEDGE RANGE」へのゴルフ専用人工芝導入にあたり、世界各国の人工芝を比較・検証したことを契機に始まりました。

草光建設の施工・施設運営ノウハウと、OGSのフィッティング技術およびゴルフ業界ネットワークを活かし、国内のゴルフ施設における新たな練習環境の提案や導入支援を進めます。

今後は、ゴルフ施設経営者や支配人向けの専門誌・業界メディアとの連携も予定されています。

天然芝の維持管理に課題がある施設では、散水や刈り込みが不要なゴルフ専用人工芝を選択可能です。

打感やクラブの抜け感を体験型ショーケースで確かめながら、練習場やゴルフ場に合う導入場所を考えられます。

草光建設「SYNLawn社製ゴルフ専用人工芝」の紹介でした。

よくある質問

Q. 草光建設が販売・施工する人工芝は何ですか？

A. 米SYNLawn社製のTGL関連製品及びゴルフ専用人工芝です。

2026年7月より、国内ゴルフ市場に向けて独占販売・施工が始まります。

Q. 「ZAMA WEDGE RANGE」はどのように使われますか？

A. 2026年7月にZAMA GOLF内でオープンし、ゴルフ専用人工芝が施工された新アプローチ練習場として体験型ショーケースに活用されます。

Q. 「Tee Strike+」の特徴は何ですか？

A. 耐久性に優れたナイロン繊維を100％使用した高密度人工芝です。

一般的なゴルフティーを直接挿せる密度を持っています。

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