花柄デザインの雑貨全4種！ ソニー・クリエイティブプロダクツ「水森亜土 郵便局限定グッズ」

記事ポイント 水森亜土の郵便局限定グッズが2026年6月26日より発売2ジップショルダーバッグなど花柄デザインの全4種全国約2,000局の郵便局とネットショップで数量限定販売 水森亜土の郵便局限定グッズが2026年6月26日より発売2ジップショルダーバッグなど花柄デザインの全4種全国約2,000局の郵便局とネットショップで数量限定販売

ソニー・クリエイティブプロダクツが、水森亜土の郵便局限定グッズを2026年6月26日(金)より販売します。

全国約2,000の郵便局と「郵便局のネットショップ」にて、数量限定で展開されるグッズです。

花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらったバッグ・ポーチ・一筆箋・ステッカーが登場します。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「水森亜土 郵便局限定グッズ」

販売開始日：2026年6月26日(金)販売場所：全国約2,000局の郵便局、「郵便局のネットショップ」ネットショップ販売開始：2026年6月26日(金)0：15販売形態：数量限定、なくなり次第販売終了ネットショップ購入条件：インターネット会員登録(無料)が必要ネットショップ購入時：販売価格の他に別途郵送料等が加算

水森亜土の世界観を表現した郵便局限定グッズは、日常使いしやすいアイテムに華やかな花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらったラインナップです。

バッグ、ポーチ、一筆箋、ステッカーがそろい、持ち運びやメモ、手紙や手帳のアレンジに使えます。

一部郵便局では台風7号の影響により、販売が遅延する場合があります。

小物を分けて持ち歩ける2ジップショルダーバッグ

価格：1,600円(消費税込)サイズ(約)：H210×W155×マチ10mm素材：ポリエステル

2ジップショルダーバッグは、ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグです。

ポケットが2つ付いているので、用途に合わせて収納できます。

ショルダー部分は結び目を調整することで、長さを変更できます。

鞄の中でかさばりにくいスクエアポーチ

価格：990円(消費税込)サイズ(約)：H140×W140×D15mm素材：合成皮革

スクエアポーチは、合成皮革素材の正方形のポーチです。

スリムな形状なので、鞄の中に収納してもかさばりにくい仕様です。

化粧品やちょっとした小物を持ち運ぶときに使え、仕分け用の内ポケットも付いています。

メモや伝言に使える2柄の一筆箋

価格：690円(消費税込)サイズ(約)：H185×W80mmセット内容：デザイン2柄×30枚素材：紙

ちょっとしたメモや伝言を書き残すときに便利です。

縦柄と横柄の2種類があり、用途に合わせて使えます。

手紙や手帳に貼れるダイカットステッカー

価格：600円(消費税込)サイズ(約)：最大H75×W75mmセット内容：デザイン5柄×各1枚素材：紙

存在感があるサイズで、手紙や手帳に貼って楽しめます。

紙素材のステッカーに、水森亜土のイラストを取り入れたグッズです。

水森亜土のイラストとパフォーマンス

水森亜土は東京・日本橋生まれのアーティストです。

高校卒業後にハワイへ遊学し、アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うパフォーマンスで注目されました。

イラストは懐かしくて新鮮とされ、画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて才能を発揮しています。

花柄を添えたバッグやポーチは、外出時の小物整理に水森亜土のレトロな絵柄を取り入れられる日用品です。

一筆箋やステッカーは、短い伝言や手帳まわりにイラストを添えたい場面で使い分けられます。

両手で絵を描きながら歌う活動でも知られる水森亜土の表現が、持ち歩くものや紙もののデザインに広がるグッズです。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「水森亜土 郵便局限定グッズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 水森亜土 郵便局限定グッズはどこで販売されますか？

A. 全国約2,000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で販売されます。

「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録(無料)が必要です。

Q. 水森亜土 郵便局限定グッズの販売開始日はいつですか？

A. 販売開始日は2026年6月26日(金)です。

「郵便局のネットショップ」では、2026年6月26日(金)0：15から販売されます。

Q. ラインナップにはどのようなグッズがありますか？

A. 2ジップショルダーバッグ、スクエアポーチ、一筆箋、ステッカーセットが登場します。

花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらったラインナップです。

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