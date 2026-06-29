ウォールグリーンの空間で半日型リハビリ！ HLC「ソレイルミナーレ井尻」

記事ポイント HLC福岡県初拠点「ソレイルミナーレ井尻」が7月1日開設福岡市南区井尻で午前・午後各18名定員の半日型通所リハビリボディ ハグ シャワーやウォールグリーン空間を導入 HLC福岡県初拠点「ソレイルミナーレ井尻」が7月1日開設福岡市南区井尻で午前・午後各18名定員の半日型通所リハビリボディ ハグ シャワーやウォールグリーン空間を導入

HLCは、リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」の福岡県初拠点として、「ソレイルミナーレ井尻」を開設します。

福岡市南区の西鉄天神大牟田線・井尻駅近くに登場するのは、カフェのようなおしゃれな空間と機能訓練指導員等によるリハビリ支援を特長とするデイサービスです。

オープン日は2026年7月1日(水)です。

HLC「ソレイルミナーレ井尻」

施設名：ソレイルミナーレ井尻所在地：福岡県福岡市南区井尻一丁目7番11号オープン日：2026年7月1日(水)運営事業者：TORTUE形態：ソレイルミナーレFC加盟店 リハビリ特化型デイサービス定員：午前18名・午後18名営業時間：8:30〜17:30利用料金：介護保険適用

「ソレイルミナーレ井尻」は、福岡市南区に開設されるリハビリ特化型デイサービスです。

西鉄天神大牟田線・井尻駅近くの住宅地で、住み慣れた地域で自立した生活を続けたい高齢者に向けた通所介護の選択肢になります。

ソレイルミナーレは、木目調の内装やカフェのようなおしゃれな雰囲気づくりを特長とするブランドです。

井尻店は、関東・東北・中部・近畿・九州(熊本県)などで展開してきたソレイルミナーレにとって、福岡県内で初めての拠点です。

午前と午後に分かれた半日型のリハビリ支援

サービス時間：午前・午後それぞれ約3時間半支援内容：機能訓練指導員等による個別リハビリプログラム：運動・リハビリに重点

サービスは、午前と午後それぞれ約3時間半の半日型を基本としています。

機能訓練指導員等による個別リハビリを中心に、利用者一人ひとりの状態に合わせた支援を行います。

運動・リハビリに重点を置いたプログラムにより、生活機能の維持・向上を支援します。

半日型でリハビリに取り組む通所介護として利用できます。

椅子に座ったまま体を温めるボディ ハグ シャワー

設備名：ボディ ハグ シャワー利用姿勢：椅子に座ったまま目的：温浴ケア機能

「ソレイルミナーレ井尻」には、ボディ ハグ シャワーが導入されます。

ボディ ハグ シャワーは、椅子に座ったまま身をお湯で包み込む新感覚のシャワーです。

湯船に浸からなくても、短時間で体の芯から温まることができます。

利用者一人ひとりの状態に合わせた支援の中で使われます。

ウォールグリーンを取り入れた落ち着きのある空間

井尻店では、壁面に植物を配したウォールグリーンを取り入れた落ち着きのある空間を予定しています。

木目調の内装やカフェのようなおしゃれな雰囲気づくりにより、利用者が前向きに通える環境づくりに取り組んでいます。

リハビリに前向きに取り組める空間づくりと、一人ひとりに合わせた支援を通じて、地域の自立した生活を支えます。

福岡県初拠点として広がるソレイルミナーレ

「ソレイルミナーレ井尻」は、ブランドにとって福岡県内で初めての拠点です。

福岡市南区は住宅地が広がる生活圏です。

井尻駅近くという立地を生かし、地域で自立した生活を続けたい高齢者の生活機能の維持・向上に貢献します。

半日型の通所介護として、個別リハビリを生活リズムに組み込みながら通える点が、地域での自立した暮らしを支える選択肢になります。

椅子に座ったまま使うボディ ハグ シャワーや落ち着きのある空間づくりも、利用者の状態に合わせた支援の一部として取り入れられています。

HLC「ソレイルミナーレ井尻」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ソレイルミナーレ井尻」はいつオープンしますか？

A. 「ソレイルミナーレ井尻」は、2026年7月1日(水)に福岡市南区でオープンします。

Q. 「ソレイルミナーレ井尻」はどのようなデイサービスですか？

A. カフェのようなおしゃれな空間と、機能訓練指導員等によるリハビリ支援を特長とするリハビリ特化型デイサービスです。

Q. サービスはどのような形ですか？

A. 午前と午後それぞれ約3時間半の半日型を基本とし、個別リハビリやボディ ハグ シャワーなどを取り入れています。

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