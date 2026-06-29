茶温覚で楽しむ日本茶スイーツ！ テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」

記事ポイント テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」が自由が丘にオープンしました抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶を使った日本茶スイーツを味わえます温度で変化する甘味、渋味、旨味、香りを感じる「茶温覚」を提案します テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」が自由が丘にオープンしました抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶を使った日本茶スイーツを味わえます温度で変化する甘味、渋味、旨味、香りを感じる「茶温覚」を提案します

テックリンクが、自由が丘に体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」をオープンしました。

日本茶を「食べる・飲む・体験する」をコンセプトに、オリジナルスイーツ、日本茶の飲み比べ体験、ほうじ茶焙煎体験などを通じて、日本茶の新しい楽しみ方を提案する関東初※の体験型日本茶カフェです。

温度によって変化する甘味、渋味、旨味、香りを五感で楽しむ独自の考え方「茶温覚(さおんかく)」も提案されています。

テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」

グランドオープン：2026年6月17日(水)店舗名：Re Route CAFE 自由が丘所在地：〒152-0035 東京都目黒区自由ヶ丘1-5-10 B1Fコンセプト名：「お茶を食べる・飲む・体験する」営業時間：11:00〜17:00(L.O 16:00)定休日：日曜日運営会社：テックリンク

「Re:Route CAFE 自由が丘」は、お茶を使用したオリジナルスイーツ、日本茶の飲み比べ体験、ほうじ茶焙煎体験などがそろうカフェです。

心理カウンセラー監修のもと、「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」をテーマに、日本茶文化と現代のライフスタイルを結びつける体験空間を目指しています。

画像の「お茶の苔ガーデン(ケーキ)」は、店の代表メニューに挙げられているお茶を使ったケーキです。

お茶を食べるオリジナルスイーツ

使用するお茶：抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶代表メニュー：お茶のオールスター(お茶づくし)代表メニュー：お茶の盆栽(パフェ)代表メニュー：お茶の苔ガーデン(ケーキ)代表メニュー：お茶のテリーヌ

オリジナルスイーツには、抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶が使われています。

「お茶のオールスター(お茶づくし)」「お茶の盆栽(パフェ)」「お茶の苔ガーデン(ケーキ)」「お茶のテリーヌ」など、日本茶を五感で楽しめるメニューがそろいます。

お茶を飲むだけでなく、ケーキやパフェ、テリーヌとして味わう日本茶の楽しみ方に触れられます。

温度で味わいを比べる「茶温覚」

楽しめるお茶：煎茶、玉露、ほうじ茶、抹茶、和紅茶目安として示されている温度：煎茶は70℃目安として示されている温度：玉露は50℃体験名：茶温覚(さおんかく)

煎茶、玉露、ほうじ茶、抹茶、和紅茶など、日本茶本来の魅力を味わえるメニューがあります。

同じ茶葉でも、温度によって甘味、渋味、旨味、香りは大きく変化します。

温度を変えながら香りを感じ、味わいを比べ、今日の自分に合う一杯を見つける楽しみ方が「茶温覚(さおんかく)」です。

その日の気分や体調によって、心地よく感じる味わいも変わります。

飲食だけで終わらない日本茶体験

ほうじ茶飲み比べ体験茶ノ木飲み比べ体験ほうじ茶焙煎体験練り菓子づくり体験

「Re:Route CAFE 自由が丘」では、飲食だけではなく、日本茶そのものを体験できます。

ほうじ茶飲み比べ体験や茶ノ木飲み比べ体験では、茶葉と温度の違いを体感できます。

今後は、ほうじ茶焙煎体験や練り菓子づくり体験も順次開催予定です。

同じ茶葉でも加工方法によって全く異なる味わいになることや、日本茶の奥深さに触れられます。

香りや温度と向き合う空間

空間設計、体験設計、接客方針は、心理カウンセラーが監修しています。

香り、温度、味わい、余韻を通じて、「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」を大切にしたカフェです。

日本茶文化と現代のライフスタイルを結びつける、新しい体験空間を目指しています。

スイーツでは、抹茶や煎茶、ほうじ茶、和紅茶がケーキやパフェ、テリーヌになり、日本茶を飲み物とは違う形で味わう選び方が広がります。

飲み比べや焙煎などの体験は、茶葉や温度、加工方法による味わいの違いを知るきっかけになり、その日の気分に合う一杯を探す時間につながります。

テックリンク「Re:Route CAFE 自由が丘」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Re:Route CAFE 自由が丘」はいつオープンしましたか？

A. テックリンクが、2026年6月17日(水)に自由が丘で体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」をオープンしました。

Q. 「Re:Route CAFE 自由が丘」ではどんなスイーツを味わえますか？

A. 抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶を使用したオリジナルスイーツがあり、代表メニューに「お茶の盆栽(パフェ)」「お茶の苔ガーデン(ケーキ)」「お茶のテリーヌ」などがあります。

Q. 「茶温覚(さおんかく)」とは何ですか？

A. 同じ茶葉でも温度によって甘味、渋味、旨味、香りが変化することを五感で感じながら楽しむ、「Re:Route CAFE 自由が丘」独自の考え方です。

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