佐野海舟（25）が海外に旅立ち、飛躍する夜明け前の話だ。

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「あいつは、（代表に）行くよ」

昌子源は、米子北高校の後輩にあたる佐野のことをそう評した。

2023年シーズン、昌子は佐野と鹿島アントラーズで1年間一緒にプレーした。佐野の体の強さ、高い守備力、センスあふれる攻撃力、そして豊富な運動量に感嘆し、タイプは小笠原満男と異なるが、昌子が見て来たなかでも「ピカイチのボランチ」だったという。

鹿島でボランチのレギュラーを射止めた佐野は、急激に株を上げて行く。



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「佐野回収」とも言われるボール奪取力を評価され、日本代表に招集

「佐野回収」とも言われるボール奪取力などで周囲を驚かせ、2023年11月、追加招集ながら初めて日本代表に招集された。ミャンマー戦でデビューを果たすと、2024年元日、1月中旬から始まるアジアカップに向けての壮行試合では初のスタメン出場を果たす。

アジアカップ初戦のベトナム戦で途中出場を果たし、その後、代表のボランチのレギュラー争いに参戦していった。

24年7月、ブンデスリーガ1部・FSVマインツ05への入団が発表された。ドルトムントで活躍した香川真司に憧れ、念願だったドイツへの海外移籍が実現したのだ。

しかし、その数日後、衝撃的な事件が報じられた。

不同意性交の容疑で逮捕され、サッカー界が騒然

2024年7月17日、佐野は不同意性交の容疑で逮捕されたのである。日本代表選手の事件にサッカー界や世間は騒然となった。SNSでは「もう終わりだろ」「サッカー選手引退だ」という厳しい声が飛んだ。

「また、合コンかよ」

高校時代から佐野を知る人は、そう思ったという。

高校3年生の時、佐野らサッカー部員が飲酒喫煙を伴う合コンをしたことが発覚。「真面目で朴訥なあいつがなぜ？」と不思議がられたが、連帯責任から佐野は坊主になり、10番をはく奪され、県予選大会ではベンチ外になるなど謹慎処分を受けていたのだ。

被害者との示談がまとり、不起訴に

24年8月に入り、事態が急転する。

佐野自身が深く反省し、被害者との示談がまとまったこともあり、不起訴になったのである。

その経緯からマインツは事を問題視することはなく、佐野はドイツでプレーを続けることができた。寡黙な性格で、昌子からは「暗すぎて、見えない時がある」といじられていたが、事件後はさらに口数が減った。

もうサッカー選手を辞めようと思った時期もあったが、サッカーしかしてこなかった自分が、社会に対して役立つことができるのはサッカーしかないと思い、とどまった。

2025年5月、アジア3次予選を戦う日本代表に選出された。

森保監督は「再チャレンジの道を与えることが大切」と語ったが…日本代表復帰に賛否両論

代表活動に復帰するに当たり、佐野は「自分の行動によってたくさんの方にご迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ございませんでした。自分（の復帰）に対する賛否はあると思っています。プレー、行動、言動で出せるものを出し続けていきたいし、プレー以外でも自分にできることを考え、社会に貢献し続けていきたい」と語り、頭を下げた。

その言葉を行動で示すように、社会貢献活動として能登半島地震への義援金寄付を行った。サッカーでは日本の勝利のために献身している。

森保監督は佐野の復帰に対して、「社会から葬り去るのではなく、再チャレンジの道を与えることが大切」と語った。ただ、佐野の復帰や森保監督の意見には賛否両論があり、W杯のメンバー選出の際も同様にさまざまな意見が出た。

昨年、モデル・インフルエンサーの妻との結婚を公表

そんな佐野を支えてきたのが2025年8月に結婚を正式に公表したモデル・インフルエンサーの木下桜さん（27）だ。桜さんとは、2022年頃からの付き合いになる。

桜さんが「年下の彼がいる」と発言したことで「誰？」と話題になった。その後、誕生日サプライズの投稿などから「あの人ではないか？」と囁かれるようになった。

桜さんは2025年1月2日、前年にすでに結婚をしていたことをSNSで明かした。しかし、相手についての詳細は明かされなかった。

8月16日、ウエディングの動画をSNSに投稿し、結婚相手が佐野であることを明かした。ドイツで慣れない生活のなかでも、桜さんが佐野を支えた。2歳上の姉さん女房に、佐野は一生頭が上がらないだろう。

「攻撃力で違いを見せていくしかない」日本代表で“ファーストチョイス”になったワケ

森保監督から高い評価を受けた佐野は、2025年のアメリカ遠征から日本代表の主力になった。佐野は、守備の評価は高かったが、攻撃の部分での貢献度はまだ低いと感じていた。

「守備だけできても（選手として）そこで止まってしまう。守備のタスクが多い中でも攻撃をやっていかないといけないですし、攻撃の部分で違いを見せるようにならないと上にはいけない」

現代のサッカーにおけるボランチは、守備力はもはや標準装備であり、攻撃力で違いを見せていくしかない。その意識を強く持って佐野は個の攻撃力に加え、周囲と連携した攻撃パターンを構築していった。

最終予選では、鎌田や久保にボールが入った時、追い越していく動きを見せたり、タイミングよく攻撃参加するなど、コンビネーションプレーで違いを見せることができた。

ブラジル戦、イングランド戦では鎌田とともにボランチでプレーし、勝利に貢献した。森保監督もこのセットに信頼を寄せ、代表のファーストチョイスになったのである。

「今までは、守備の部分だけがフォーカスされていましたけど、だんだんと自分の攻撃も出せるようになってきている。まだまだ成長できるかなと思います」

W杯で評判がうなぎ上り、ビッグクラブ移籍も噂されている

W杯前、佐野はそういって自分のプレーに自信を深めた。

世界の強豪国との対戦は、佐野にとって身震いするほど楽しい時間だ。

「試合によって、相手によって、やることは変わる。次の相手に対してどういう動きを自分がすればいいのか、チームがどういう動きをすればいいのかをしっかり整理して、その中で自分がどうやっていくのかにフォーカスしていきたいですし、違いを出せるようになりたい。そうして世界と戦っていきたいと思います」

佐野の思考は森保監督がチームコンセプトに定める「カメレオン戦術」と同じだ。相手や状況によって判断、その場で決断し、動きを変化させて、チームを勝利に導いていく。その戦術の中心に佐野がいる。

今回の北中米W杯では、オランダ戦とチュニジア戦に先発出場。チュニジア戦ではアシストも記録した。

すでにW杯では佐野の評判がうなぎ上りで、ビッグクラブ移籍も噂されている。高校時代から寡黙で根暗キャラとも言われた選手は、今、世界のサッカー界から大きな注目を集めている。

（佐藤 俊）