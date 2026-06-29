サッカー韓国代表チームの洪明甫（ホン・ミョンボ）監督がワールドカップ（W杯）北中米大会での決勝トーナメント進出失敗の責任を取り辞任した中で、代表チーム応援団のレッドデビルズは、「最後の瞬間まで話にならない詭弁で最後まで韓国サッカーファンを踏みにじった」として洪監督に背を向けた。

レッドデビルズは29日にコメントを出し、洪監督に向け「謝罪と許しを請うどころか話にならない詭弁で最後まで韓国サッカーファンを蹂躪（じゅうりん）した。これ以上韓国サッカー人として残ってはならない。骨身にしみるほど反省し韓国国民全員の前にひざまずいてサッカー界を永遠に去らなければならないだろう」と話した。

レッドデビルズは「惨事は予想されていたが、選手たちに向け国民はもう一度心から応援した。私たちが怒るのは単純に決勝トーナメントで試合ができなかったからではない」と明らかにした。続けて「だれかにとっては最後のW杯であるかもしれず、だれかにとっては生涯初めてのW杯の舞台でありうる。派手でなくても悔いのない試合を繰り広げる選手たちにわれわれみんな拍手し歓呼したかった」とした。

その上で「もし自身の過去の失敗を洗濯するために私たちの心を道具にしたとすればそれは自身を捨てたのではなく自身を生かすために韓国サッカーを死地に追い込んだもの」と指摘した。

レッドデビルズは「心から切実で最後まで信じた。私たちはその心を捧げて結局ばかを見た」と話した。続けて「韓国サッカー代表公式サポーターズクラブのレッドデビルズはきょうからあらゆる手段を動員して韓国サッカーを蝕む積弊がなくなるまで闘争するだろう」と強調した。

2014年のブラジル大会では2敗1分けでグループリーグで敗退という成績表を受け取った洪監督は指令塔として行った2度目の大会でも1勝2敗でやはりグループリーグを通過できなかった。

洪監督はこの日、代表チームのベースキャンプだったメキシコのサポパンで辞任会見を行い、「国民のみなさまに心からお詫びする。代表チーム監督を辞す」と話した。