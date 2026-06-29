サマンサベガから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションが登場。

これからの季節にコーディネートしたくなるデニム素材に「スティッチ」をイメージするモチーフをデザインした全4種がラインナップされます☆

サマンサベガ ディズニー「スティッチ」コレクション

先行販売：2026年6月26日（金）〜7月12日（日）SHIBUYA109店にて

全国販売：2026年7月13日（月）〜

「SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）」が、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションを発売。

これからの季節にコーディネートしたくなる、デニム素材に「スティッチ」をイメージしたモチーフで、全4種が登場します☆

ロゴテープハンドバッグ

価格：24,200円

サマンサベガで大人気のロゴテープハンドバッグに「スティッチ」イメージのカラーやモチーフ使ったデザインが登場。

薄いデニムカラーに、シルバーの「スティッチ」型のモチーフや星、スタッズが散りばめられています☆

淡い色味とモチーフのきらめきで、夏らしい爽やかな印象を作れるバッグです。

セットでついている「スティッチ」のミラーチャームは取り外し可能。

夏らしいカラーリングで、お出かけも楽しくなりそうです☆

バッグ本体にはファスナーがついていたり、サイドにもポケットがついていたりと、機能面も充実しています！

折財布

価格：16,280円

シルバーの「スティッチ」型のモチーフや星、スタッズを散りばめた薄マチの折財布。

お財布の中を開けると、「スティッチ」のアートが登場。

財布の中までキャラクターの世界観が楽しめるデザインです☆

2Wayバッグチャーム（2種）

価格：5,500円

バッグチャームは「スティッチ」と、「スティッチ」＆「エンジェル」の2種類展開。

付け外しできるチェーン部分にパールやストーンを使用し、星のストーンがポイントであしらわれています！

淡いデニムカラーとシルバーのもチーフを散りばめた、夏らしい「スティッチ」デザインのコレクション。

サマンサベガのディズニー「スティッチ」コレクションは、2026年6月26日よりSHIBUYA109店にて先行販売、2026年7月13日より全国販売されます！

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