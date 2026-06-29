遺品整理の現実と想いに向き合う！ ケイン「當間ローズコラボ企画」

記事ポイント 當間ローズとゼロプラスによる特別YouTubeシリーズ全6本が一斉公開されましたケイン発表の企画は遺品整理の現実や社会課題、家族の想いに焦点を当てています當間ローズコラボ企画はダイジェストショート動画も公開当日に同時公開されました 當間ローズとゼロプラスによる特別YouTubeシリーズ全6本が一斉公開されましたケイン発表の企画は遺品整理の現実や社会課題、家族の想いに焦点を当てています當間ローズコラボ企画はダイジェストショート動画も公開当日に同時公開されました

歌手・俳優・華道家として活躍する當間ローズが、ゼロプラスとともに制作した特別YouTubeシリーズ全6本を公開しました。

遺品整理の現場で実際に起きている現実や社会課題、故人や家族に込められた想いに焦点を当てた企画です。

公開当日は、シリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時公開されました。

ケイン「當間ローズコラボ企画」

公開日時：2026年6月24日(水)午前8時公開本数：全6本出演：當間ローズ企画：當間ローズとゼロプラスの特別コラボレーション企画同時公開：ダイジェストショート動画

本企画では、遺品整理の現場で実際に起きている様々な現実や社会課題、故人や家族に込められた想いに焦点を当てています。

孤独死、空き家問題、相続トラブルなど、誰にでも訪れる「別れ」の現実を背景にしたYouTubeシリーズです。

遺品整理の現実と「ありがとうを未来へ。」

テーマ名：「ありがとうを未来へ。」対象内容：遺品整理の現場で実際に起きている現実内容：大切な人との絆、命の尊さ

遺品整理は、単に故人の持ち物を整理する作業ではありません。

そこには、一人ひとりの人生の軌跡、家族との思い出、そして伝えきれなかった感謝の気持ちが残されています。

本シリーズは、大切な人との絆や命の尊さ、「ありがとう」を未来へつないでいくことの大切さを動画で伝えます。

全6本の動画とダイジェストショート動画

【當間ローズコラボ企画 Vol.1】【當間ローズコラボ企画 Vol.2】【當間ローズコラボ企画 Vol.3】【當間ローズコラボ企画 Vol.4】【當間ローズコラボ企画 Vol.5】【當間ローズコラボ企画 Vol.6】

動画一覧には、當間ローズコラボ企画 Vol.1からVol.6までの6本が並びます。

ダイジェスト版ショート動画では、シリーズの見どころがまとめられています。

歌手・俳優・華道家として活動する當間ローズ

當間ローズは、歌手・俳優・華道家です。

ブラジル・イタリア・沖縄にルーツを持ち、音楽活動、舞台、テレビ、ラジオ、芸術文化活動など幅広い分野で活動中です。

「薔薇色の人生プロジェクト」では、特別支援学校や外国人学校などで、ロスフラワーを通した講演活動を行います。

日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語の4カ国語を駆使し、日本の文化や伝統の魅力を国内外へ発信し続けています。

身近な別れに伴う整理を、孤独死や空き家、相続といった背景から考えるきっかけになるシリーズです。

當間ローズの活動領域を通じて、持ち物の片づけだけでは見えにくい家族の記憶や感謝の残し方にも目を向けられます。

ケイン「當間ローズコラボ企画」の紹介でした。

よくある質問

Q. ケイン「當間ローズコラボ企画」はいつ公開されましたか？

A. 當間ローズとゼロプラスによる特別YouTubeシリーズ全6本は、2026年6月24日(水)午前8時より一斉公開されました。

Q. ケイン「當間ローズコラボ企画」はどのようなテーマですか？

A. テーマは「遺品整理の現実、そして『ありがとうを未来へ。』」です。

遺品整理の現場で実際に起きている現実や、大切な人との絆、命の尊さを発信します。

Q. ダイジェストショート動画も公開されていますか？

A. 公開当日は、シリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時公開されました。

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