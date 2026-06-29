グループリーグ第3戦スウェーデン戦の2日前、ナッシュビルで日本代表が練習を行っている間のことだった。グループKの第2戦ポルトガル対ウズベキスタンが始まり、2月に41歳になったクリスティアーノ・ロナウドが前半だけで2ゴールを挙げた。直後の取材対応の中で39歳の長友佑都にはこのゴールに対する感想が求められ、長友は感じよくそれに応じた。

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「見ましたよ。言葉が出ないですよね」

言葉が出ないとしつつ、なんとか言葉を探す。

「でもね、すごいね。（自分と）年齢も同じような年齢で、あれだけ世界の舞台で活躍している。なかなか感情を表す言葉が出ないぐらいすごい。すごいを通り越す域に入ってますよね」



長友佑都 ©JMPA

39歳でW杯出場、「5大会以上」の栄誉は6人だけ

今大会では長友とロナウドに共通項が生まれた。5大会以上出場選手のユニフォームには“レガシーパッチ”なるパッチを貼り付け、その栄誉を讃えることになった。今大会は48カ国出場し、各チームが26人を擁する大規模大会ではあるが、対象者はわずか6人。ロナウドと、その永遠のライバルであるリオネル・メッシ、メキシコのGKギジェルモ・オチョア、ドイツのGKマヌエル・ノイアー、前回大会では日本が苦杯を喫したクロアチアのルカ・モドリッチ、そして我らが長友だ。だが、ロナウドと大きく違うのは、この日の時点では、長友はまだ出場していなかったこと。記者陣から問われずとも自分の出場に思いを馳せた。

「ま、日本でも（次戦以降）勝つことになって、僕なんかが決めることになれば面白いんじゃないですか？ 盛り上がるんじゃないですか？ （得点も）狙えるところがあればもちろん狙っていきたいですけど、チームが勝つことをするだけです」

実際に、スウェーデン戦で長友に出番は回ってきた。すでに1-1となっていた75分、左サイドの中村敬斗に代わっての出場だった。

「来たか、ついに来たか」長友投入を後押しした“意外な存在”

「来たか、ついに来たか、と。4年間このためにやってきたから」

長友は武者震いした。だが、ピッチに立った時の感覚は「興奮してて、覚えてないです」。2010年から足掛け17年、5大会目になるW杯のピッチは、やはり特別なものだった。

森保ジャパンの採用する3-4-2-1システムにおいて、中村や長友がプレーするウイングバックというポジションは、最終ラインから前線までサイドを走り抜く、持久力と運動量の求められるポジションだ。4バックにおけるサイドバックよりも走力、スタミナの求められるのが特徴で、だからこそ、39歳の長友は限界ではないかという論調も一時は強いものだった。だが、このタフなポジションで長友は5大会目のW杯出場を果たした。しかも、下手に攻め込んで失点を喫するのではなく、失点を避けながらできれば1点が欲しいという難しい時間帯だった。

後半の日本は、メインスタンドから見て左側のゴールに向かって攻めた。長友のプレーする左サイドは両ベンチ前を走る。つまり、ベンチからの声がダイレクトに届く距離でのプレーとなる。前半であれば逆サイドだったが、このベンチ前が左サイドになる時間帯だったことが長友を勇気づけた。

「チームメイトも必死でね、ベンチでめちゃくちゃ声かけて応援してくれたので。もう魂の叫びかってくらいに後輩たちが後押ししてくれて。エグいくらいのサポーターが近くにいましたよ（笑）」

後輩たちはサポーター、そんなことを言えるのは長友くらいだ。

だが、後輩たちに勇気づけられたことは、ベンチを温めることの多い長友にとっても気づきとなった。

「なんか、僕が思っていたことは間違ってなかったんだなと」

ベンチを温めることの多い長友は普段、ちょっとやりすぎではと思うくらいに熱くピッチに声をかける。その行為の重要性を確認できた出場となったという。

「ベンチから僕も『彼らを後押ししたい。選手に勇気を与えたい』『絶対に孤独にさせない』と思ってましたけど、その気持ちが彼らに響いてたんだなと。それを彼らが逆に体現してくれたんで」

しみじみと、感謝を噛みしめた。

「愛されキャラ」の裏で…長友佑都が涙を流したワケ

試合で長友は、スウェーデンのエース格のひとりアンソニー・エランガを封じる役回りを任された。得点をあげ、試合終盤に向けてギアを再加速するエース格を封じるのは、難しくはあるが見どころの一つとなった。試合終了までエランガ封じで勝ち点1獲得に貢献した。

「やっぱり非常に……、（オランダ戦とチュニジア戦）2試合出られなかったのはやっぱり悔しさもありましたから。やっぱり選手で来ているんで。そういった意味では本当に腐らず準備してきたんで起用してくれた森保さんに本当に感謝したいなと思います」

かつてともにW杯を戦った仲間で今回はチームを支える中村俊輔、長谷部誠、吉田麻也との違いは長友が選手であるという点だ。

相手エースを封じ、ベンチの後輩たちがサポーター化してしまうほどの愛されキャラである長友。我々に対してはスポークスマン的でありムードメーカーであることが、長友が選手であることを忘れさせてしまうこともあるが、長友は選手だ。年齢を重ねピッチに立たない試合の増えた長友だが、時折「悔しさ」について言及する。

思い起こすのは、昨年7月に韓国で開催されたE-1選手権でのこと。長友はカタールW杯以降いったん代表を外れたが、北中米W杯アジア予選が始まると再び招集され始めた。だが、出場機会がないどころかベンチにも入れずスタンドから試合を見る日々が続いた。

チームを鼓舞するためだけに、そのキャラが評価されて呼ばれている、と思っても仕方がない状況が1年以上にわたって続いた。だが、2025年7月のE-1選手権第2戦中国戦、長友はキャプテンマークを巻いて先発、90分間プレーした。欧州組の参加しない代表活動ではある。国内組の若手たちとともに整列すると、君が代に涙を流した。そして、試合に出られなかった期間を「苦しかった。苦しすぎた」と振り返った。この時も今回同様、現役選手である長友を再認識させられたものだ。いつまでも、悔しさをきちんと感じるということ。それこそが長友の力になっていることがうかがえる。

「森保さんの目は笑っていない」長友が見据える“その先”

さて、次戦は決勝トーナメント1回戦。相手は、ブラジルだ。昨年の親善試合で勝利してはいるが、W杯本番仕様の本物と対戦することになる。名将アンチェロッティが率いる王国が、2年連続でアジアの新興国に負けるわけにはいかない。だが、日本も目指すは“最高の景色”だ。

「親善試合でイングランドとかブラジルに勝ちましたけど、森保さんの目はむしろ厳しくなるんですよね。その姿と目を見て、あ、こんなもんで喜んじゃダメなんだなって選手は知るんです。それは非常に大きいことです。森保さんの目は笑っていないんです。でもそれこそが今の日本代表の強さでもあると僕は思ってます。ブラジルに勝つには、冷静さ、賢さ、ずる賢さ、戦略も含めてやっていかないと。ベルギーにはロシア大会の時、上回られているので」

2018年のロシア大会では決勝トーナメント1回戦でベルギーと対戦、2点リードを奪いながら、同点に追いつかれ、後半ロスタイムにカウンターでひっくり返された。勝利に手が届きそうで、あと一歩で届かなかった。その経験のことを長友は話している。今大会に臨む26選手のうち、その試合を経験しているのは長友だけだ。

「ベルギーは0-2で負けてても、冷静だったので。強い国はそういうところがある。でも僕らも絶対、8年間積み上げてきてるので」

日本が過去にいちども突破したことのない決勝トーナメント1回戦を突破するために。長友はピッチに立っても立たなくても、8年前の経験を含めた全てをチームの勝利に捧げる覚悟だ。長友は言葉に力を込める。

「見ててください。楽しい、素晴らしい試合を見せますから」

（了戒 美子）