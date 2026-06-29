相川七瀬 （C）ORICON NewS inc.

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　テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。

【写真】ヤンキーに弁当を奪われた…　テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト

　以下、午後9時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。

■hitomi「hitomiは梅雨時期よく雑巾がけをする」

■YU-KI×マーク・パンサー「YU-KIは自宅の熱帯植物がある場所をエキゾチックコーナーと呼んでいる」

■YU-KI×マーク・パンサー「マーク・パンサーは健康になって15キロ痩せた」

■鈴木亜美「鈴木亜美は最近そろばんが好き」

■DA PUMP「ISSAはカラオケで『if…』を誰かがいれたらラップパートしか歌わない」

■知念里奈「知念里奈は6種類ののど飴を常に持ち歩いている」

■相川七瀬「相川七瀬はライブ前に暗闇でバイクを45分漕ぐ」

■大久保伸隆（ex.Something ELse）「大久保伸隆は右目と左目に視力差がある」

■SHAZNA「IZAMは月に5回オイルサーディンを食べる」

■SATSUKI（元ZOO）「現在SATSUKIは沖縄県で潜水士としても活動」

■森若香織（GO-BANG’S）「森若香織は『妖精頭脳』という小説を書いている」

■河口恭吾「河口恭吾は『森山直太朗さんですか？』と声をかけられたとき『はい』とこたえたことがある」

■超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「小泉遥香の好きな言葉は『粉骨砕身』」

■FRUITS ZIPPER「月足天音の家はジャガイモが転がっている」

■FRUITS ZIPPER「真中まなは休日に発熱する」

■乃木坂46「一ノ瀬美空はよく笑う」