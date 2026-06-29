「健康になって15キロ痩せた」「ライブ前に暗闇で…」反響呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード【午後9時台一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後9時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■hitomi「hitomiは梅雨時期よく雑巾がけをする」
■YU-KI×マーク・パンサー「YU-KIは自宅の熱帯植物がある場所をエキゾチックコーナーと呼んでいる」
■YU-KI×マーク・パンサー「マーク・パンサーは健康になって15キロ痩せた」
■鈴木亜美「鈴木亜美は最近そろばんが好き」
■DA PUMP「ISSAはカラオケで『if…』を誰かがいれたらラップパートしか歌わない」
■知念里奈「知念里奈は6種類ののど飴を常に持ち歩いている」
■相川七瀬「相川七瀬はライブ前に暗闇でバイクを45分漕ぐ」
■大久保伸隆（ex.Something ELse）「大久保伸隆は右目と左目に視力差がある」
■SHAZNA「IZAMは月に5回オイルサーディンを食べる」
■SATSUKI（元ZOO）「現在SATSUKIは沖縄県で潜水士としても活動」
■森若香織（GO-BANG’S）「森若香織は『妖精頭脳』という小説を書いている」
■河口恭吾「河口恭吾は『森山直太朗さんですか？』と声をかけられたとき『はい』とこたえたことがある」
■超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「小泉遥香の好きな言葉は『粉骨砕身』」
■FRUITS ZIPPER「月足天音の家はジャガイモが転がっている」
■FRUITS ZIPPER「真中まなは休日に発熱する」
■乃木坂46「一ノ瀬美空はよく笑う」
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後9時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■hitomi「hitomiは梅雨時期よく雑巾がけをする」
■YU-KI×マーク・パンサー「YU-KIは自宅の熱帯植物がある場所をエキゾチックコーナーと呼んでいる」
■鈴木亜美「鈴木亜美は最近そろばんが好き」
■DA PUMP「ISSAはカラオケで『if…』を誰かがいれたらラップパートしか歌わない」
■知念里奈「知念里奈は6種類ののど飴を常に持ち歩いている」
■相川七瀬「相川七瀬はライブ前に暗闇でバイクを45分漕ぐ」
■大久保伸隆（ex.Something ELse）「大久保伸隆は右目と左目に視力差がある」
■SHAZNA「IZAMは月に5回オイルサーディンを食べる」
■SATSUKI（元ZOO）「現在SATSUKIは沖縄県で潜水士としても活動」
■森若香織（GO-BANG’S）「森若香織は『妖精頭脳』という小説を書いている」
■河口恭吾「河口恭吾は『森山直太朗さんですか？』と声をかけられたとき『はい』とこたえたことがある」
■超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「小泉遥香の好きな言葉は『粉骨砕身』」
■FRUITS ZIPPER「月足天音の家はジャガイモが転がっている」
■FRUITS ZIPPER「真中まなは休日に発熱する」
■乃木坂46「一ノ瀬美空はよく笑う」