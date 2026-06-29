乃木坂46金川紗耶、本人お気に入りの初解禁ショット 1st写真集『好きのグラデーション』
アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶（24）が30日に1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）を発売する。最後の先行カットが公開された。
【写真】大人の表情…乃木坂46金川紗耶1st写真集の表紙
今回公開されたのは、写真集の中で金川が一番のお気に入りカットとして挙げた1枚。「普段は見せることのない、自然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」と金川が語る通り、キラキラと輝く“やんちゃん”らしい笑顔ながら、ヨーロッパでの非日常を堪能する、開放的な表情が魅力的なカットとなっている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【写真】大人の表情…乃木坂46金川紗耶1st写真集の表紙
今回公開されたのは、写真集の中で金川が一番のお気に入りカットとして挙げた1枚。「普段は見せることのない、自然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」と金川が語る通り、キラキラと輝く“やんちゃん”らしい笑顔ながら、ヨーロッパでの非日常を堪能する、開放的な表情が魅力的なカットとなっている。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。