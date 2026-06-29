正直、それは知りたくなかった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。恋愛リアリティーショー出演者の生々しい告白に、思わずツッコミを入れる一幕があった。

【映像】恋リア出演者のリアルな告白

番組では、婚活番組「時計じかけのマリッジ」で見事に結ばれた西澤由夏アナを祝福。共演者一同、「本当に嬉しい」「誰よりも応援してました」「毎回、ほぼリアルタイムで見させていただきました」「素晴らしい！」「実家にご挨拶のところとか、泣けたわぁ」などと大いに盛り上がった。その流れで、藤森が「こはちゃんも、恋リアとか出たことあるの？」と質問。かつて「今日、好きになりました」に出演していた増田小春は、「そうですね。だから（西澤アナと）同じ気持ちです」と答えた。

続けて、「真剣に恋愛して、（カップル）成立して…みたいな感じで」と説明。そのまま「私は1年半くらい続いたんですけど…」と告げた。これには、藤森も「終わっちゃったっていうエピソードは聞きたくない」と苦笑。共演者たちが「いいのよ。続いてるで」などと大ウケする中、「こっちは夢見たいから」と述べると共に、西澤アナに「本当に、末永く幸せになってください」と改めて祝いの言葉を送った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）