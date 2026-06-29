政府が今の国会での成立を目指している皇室典範改正案をめぐり、野党だけではなく与党内からも反発が出ていて調整が難航しています。

自民党と日本維新の会の与党は、先ほど政策に関する会議を開きました。当初は、この会議で皇室典範改正案を了承する予定でしたが、29日は議題とすることも見送られました。

会議冒頭、自民党の小林政調会長は「皇室典範はこの国会で成立を期していく必要がある」「近いうちに会議を開催したい」と訴えました。

自民党は29日、皇室典範改正案の党内手続きを終え、了承しました。

一方で、維新は午後、党内会議を開きましたが、旧宮家の男系男子を養子に迎える案の中で、養子の対象を「15歳以上」とすることに異論が相次ぎました。

日本維新の会・藤田共同代表

「15歳年齢制限のところへの疑義やまたは反対は多数ありました。強い姿勢でですね、もう少しこの修正やまたは次の国会へ送ってもいいという、それぐらいの理想を求めてやるべきだというご意見も複数ございました」

一方で、野党側からも反発の声が強まっています。政府案には、与野党各党がまとめた「立法府の総意」にはなかった、養子の子に皇位継承資格を与える内容が盛り込まれています。立憲民主党の水岡代表は、「だまし討ちのようで怒りを禁じ得ない」などと厳しく批判しました。

30日午前の閣議決定が見送られる見通しとなったことで、調整はますます難航しています。