俳優鈴木浩介（51）岡部たかし（53）が、28日放送のテレビ朝日系「オジサンドリー」に出演。鈴木が、現在の岡部について称賛した。

岡部は「オジサンになってハマったもの」について、ホットヨガをやっていることを明かした。きっかけについて「僕、汗をあんまりかかなかったんですよ。それで40歳過ぎて俳優やっていくんやったら『顔色もうちょっと良くせなあかんで』って友人に言われまして」と語った。

さらに「例えば役でも、胃半分切った人の役とか病弱な人の役が多かったんじゃないかなと」と俳優業への影響も語った。

番組はホットヨガをする岡部に密着し、VTRを見たオードリー若林正恭は「やっぱりちょっと、勇気いるなぁ。これ」と女性が多い中、ヨガをする岡部の姿に驚いた。

鈴木はヨガをやっている岡部について「岡ちゃんが結構古くからの知り合いなんですよ。本当に朝まで飲んで、タバコも吸うし顔色もめちゃくちゃ悪いし、その岡ちゃんがあそこでヨガしてる姿、信じられない。圧倒的にヨガ始めて、華が出てきてます。肌つやが良くなってるし。それは昔の岡ちゃんと全然違うかもしれない」と褒めた。

若林は「今めっちゃうれしくなかったですか？」と聞くと、岡部は「めっちゃうれしかったです」と話した。