夏フェスなど多彩なシーンで活躍。スポーツてぬぐいで話題の「CHAORAS」POPUPが7月4日に開催

株式会社ベイクルーズが運営するSELECT by BAYCREW'S、Circles Tokyo（セレクト バイ ベイクルーズ サークルズ トウキョウ）にて、CHAORAS（チャオラス）のPOPUPが7月4日（土）に開催される。

CHAORASは、アウトドアアクティビティのために生まれた日本のてぬぐいブランド。昔ながらの日本のてぬぐい文化をベースにしながら、現代のアウトドアシーンにフィットする機能性をプラスした、新しいスタイルのてぬぐいだ。

代表作である「スポーツてぬぐい」は、“てぬぐい以上、タオル未満”を目指して作られたCHAORASならではのアイテム。吸水性・速乾性に優れ、軽量でコンパクト。汗を拭くのはもちろん、首元の日除けや冷却、ライド中の汗止め、キャンプや登山でのタオル代わりなど、一枚持っているだけで驚くほど活躍する。

気温も湿度も上がってくるこれからの季節。汗を拭いたり、首や頭に巻いて、日差しを防いだり。ライドやキャンプ、ハイキング、フェス、そして日常まで。一枚あるだけで快適さが大きく変わる。

そしてCHAORASの魅力は機能性だけではない。山の植物や動物など、自然をモチーフにしたデザインもCHAORASらしく、アウトドアギアでありながらファッションアイテムとしても楽しめるデザインばかり。

今回のPOPUPでは定番の人気モデルはもちろん、新モデル、イベント限定モデルも用意。圧巻のラインナップで展開する。

また、今回はCircles Tokyo限定モデルも発売。遊び心があるCircles Tokyoらしいユーモアたっぷりのデザインに仕上がっている。

【開催概要】

Circles Tokyo CHAORAS POPUP開催日：7月4日（土）11:00〜20:00開催場所：SELECT by BAYCREW’S、Circles Tokyo虎ノ門ヒルズ ステーションタワー〒105-5502 東京都港区虎ノ門二丁目6番3号 3F関連リンク：https://circles-jp.com/event/220780/