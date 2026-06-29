三鷹のカフェで味わうできたてミルクレープ。もちっふわっとろの幸せが層からあふれ出す

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三鷹のカフェ店『Saint Denis Cafe』です。

もちっ、ふわっ。クレープ愛が生む驚きの口あたり！

一度食べたら虜になり、以来恋焦がれているのが「ミル・クレープリー」だ。そもそもできたてミルクレープって食べたことあります？

ミル・クレープリー800円

『Saint Denis Cafe（サン ドニ カフェ）』ミル・クレープリー 800円 もちっ、ふわ、とろっの絶品！

温かさが残る生地は驚くほどもっちもち、重なる層からカスタードのコクと生クリームの軽い口当たりを併せもつ芳醇なクリームがあふれ出し、その多幸感たるや！

店主の矢作三郎さんは、フランス各地で修業後、都内で人気フレンチを立ち上げた人物。確かな技術を土台に研究してたどり着いた生地は、ひと晩寝かせて焼くのが流儀だ。気温に応じて日々調整も欠かさず、クリームもソースも手作りする実直さに頭が下がるばかり。

ちなみにクレープは10種あり、焼き方も異なる。浅く焼くミル・クレープリーに対し、クレープはしっかり火を通して粉の風味を引き出しつつサクッと軽快な仕上がりに。これがまた香り高くハマるのなんの。

「安く出したいじゃん」と、お値段は400円から。あっぱれです！

『Saint Denis Cafe（サン ドニ カフェ）』店主 矢作三郎さん きれいな黄金色に焼き上げる

店主：矢作三郎さん「生地オンリーでも旨いクレープを目指しました」

『Saint Denis Cafe（サン ドニ カフェ）』クラシックなビストロの風情

三鷹『Saint Denis Cafe（サン ドニ カフェ）』

［店名］『Saint Denis Cafe（サン ドニ カフェ）』

［住所］東京都三鷹市下連雀4-21-18・1階

［電話］なし

［営業時間］12時〜20時半（19時半LO）※クレープは生地がなくなり次第終了

［休日］月・日

［交通］JR中央本線三鷹駅南口から徒歩約10分

※クレープのテイクアウトは店内利用とは別の併設店窓口でのみ注文可

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、クレープ バター・シュガーの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】400円で食べられる絶品クレープって!? できたてミルクレープが美味しいカフェ（10枚）