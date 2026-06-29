W杯敗退のチュニジア、ルナール監督は早期退任で“自国の指揮官”を招聘か。現地報道「続投で交渉が進んでいたが…」
北中米ワールドカップでグループステージ３連敗に終わったチュニジア代表が新たなスタートを切ろうとしている。
今回のW杯で日本代表と同じグループFに入ったチュニジアは、初戦のスウェーデン戦で１−５の大敗を喫すると、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルベ・ルナール監督を緊急招聘した。
しかし状況は変わらず。日本戦に０−４で敗れると、最終節でもオランダに１−３の敗戦。GS全敗で大会を去った。
そんななか、中東メディア『winwin』によれば、チュニジアサッカー連盟は、今後の監督人事に関する最終決定を下したという。当初はルナール監督の続投で交渉が進んでいたものの、最終的には合意に至らず。新たな選択肢を模索するなか、「次期監督はチュニジア人であること」に方針が固まったようだ。
「現在の段階ではチュニジアサッカーの雰囲気をよく理解し、代表チームを再建してそのアイデンティティを取り戻す能力を持ち、さらにアフリカネーションズカップやワールドカップ予選をはじめとする今後の大陸大会や国際大会にも対応できる監督が必要だと考えている」
チュニジアは新たな指揮官のもとで再起を図る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今回のW杯で日本代表と同じグループFに入ったチュニジアは、初戦のスウェーデン戦で１−５の大敗を喫すると、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルベ・ルナール監督を緊急招聘した。
しかし状況は変わらず。日本戦に０−４で敗れると、最終節でもオランダに１−３の敗戦。GS全敗で大会を去った。
そんななか、中東メディア『winwin』によれば、チュニジアサッカー連盟は、今後の監督人事に関する最終決定を下したという。当初はルナール監督の続投で交渉が進んでいたものの、最終的には合意に至らず。新たな選択肢を模索するなか、「次期監督はチュニジア人であること」に方針が固まったようだ。
「現在の段階ではチュニジアサッカーの雰囲気をよく理解し、代表チームを再建してそのアイデンティティを取り戻す能力を持ち、さらにアフリカネーションズカップやワールドカップ予選をはじめとする今後の大陸大会や国際大会にも対応できる監督が必要だと考えている」
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