2026年4月、三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は29歳の無職の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。



■広島県警 岡崎 玲史 刑事部長

「三原市沼田（ぬた）2丁目において、土中から徳田雅希の死体を発見した事件につき、本日、被疑者を強盗殺人の容疑で通常逮捕しました。」



強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島市南区の無職・倉本幹太容疑者（29）です。

警察によると、倉本容疑者は2026年3月9日、三原市沼田の会社敷地内で700万円を借りていた自営業・徳田雅希さん（当時29）を土の中に生き埋めにして窒息死させ、返済を逃れようとした疑いです。





■地域住民「安心して眠れる夜がくる。」事件発覚のきっかけは2026年2月、東広島市で会社役員の川本健一さんが殺害された殺人・放火事件でした。■三原警察署 河崎 博文 署長「（徳田さんは）東広島市で発生した殺人等事件の容疑者として、捜査線上に浮かんだ人物でもあった。」警察は、川本さんが殺害された事件で2人が共犯関係にあり、倉本容疑者が口封じのため、徳田さんを殺害したものとみています。倉本容疑者は「逮捕事実について、私はしていません」と容疑を否認しているということです。警察は、徳田さん殺害の経緯を調べると共に、倉本容疑者と徳田さんが川本さん殺害に、どのように関わったかなど詳しく調べる方針です。【2026年6月29日 放送】