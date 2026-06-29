「日本のちょっとした傲慢だ」王国のプライドに火をつけた塩貝健人の“恐れ知らず発言” ついにブラジル主将が反応「僕らはどんな相手も過小評価をしない」【W杯】
ブラジルのDFリーダーとしてチームを支えるマルキーニョス。彼は塩貝の発言に黙っていなかった(C)Getty Images
ブラジルの世界一を知らない21歳
若きサムライの放った言葉は、名手たちの闘志に火をつけた。
現地時間6月28日から決勝トーナメント1回戦が始まった北中米ワールドカップ（W杯）で、日本代表は29日（現地時間）に、ヒューストンスタジアムでブラジル代表との大一番に挑む。
【動画】衝撃のぽっちゃり体型 波紋を広げているネイマールの近影をチェック
負けたら即敗退――。否が応でも緊張感が高まる中で、「優勝」を目標に掲げながら、史上初のベスト8超えを狙っている日本にとって、立ちはだかる壁はあまりに強大だ。史上最多5度のW杯制覇を誇る“サッカー王国”は、グループリーグを2勝1分けで危なげなく突破。地力の強さを世界に知らしめている。
もっとも、彼らが最後に世界一となったのは、2002年の日韓大会。実に24年も王座から遠のいている。近年では競争力の低下も叫ばれ、イタリア人の優勝請負人であるカルロ・アンチェロッティ監督の下で挑んでいる今大会はまさに真価が問われている。
セレソンも臨戦態勢に入る中で、日本代表FWの発言が波紋を呼んだ。大手紙『O Globo』など複数のブラジル・メディアは、森保ジャパンがブラジル戦へ向けた練習を再開させた現地時間6月26日、日本の報道陣の取材を受けた塩貝健人の対応を「傲慢」と報じたのだ。
連日のように日本の情報を発信している『O Globo』によれば、2005年3月に生まれ、ブラジルの世界一を知らない21歳は、相手のイメージについて「昔は強かったけれど、今はどうなんですか？」と吐露。「フランスだけ強いというイメージ。あとアルゼンチン。最近はブラジルをあんまり聞かない」とも続けた。
さらに対日本戦で通算9ゴールを叩き込み、何度も煮え湯を飲まされてきた“偉才”ネイマールに対しても「昔のネイマールじゃない」とポツリ。「でも、今は大丈夫だと思う。日本には素晴らしいセンターバックもいるので」と、恐れ知らずの21歳らしく言い放ったのである。
相手が列強国とはいえ、必要以上に警戒する必要はない。ゆえに塩貝のコメントは頼もしくも映る。だが、一連の言動は、当然のようにブラジル・メディアでも大々的に報じられ、ファンや識者の間でも様々な議論が白熱。ついには代表選手も言及する事態に至った。
ブラジルの印象について率直な意見を語った塩貝。そのコメントは相手を刺激している(C)産経新聞社
「ブラジルは依然として偉大。彼らに真の強さを見せつける」
ブラジルのマルチプラットフォーム『Caze TV』の取材に応じた主将のマルキーニョスは、「（塩貝の発言は）もちろん、僕らのロッカールームにも届いている。別に彼らがそうやって話し続けるのはいいことだと思うよ。だって、僕らのモチベーションを高めてくれるからね」と告白。自分たちを「昔は強かった」とした発言に異を唱えた。
「僕らはアメリカに1か月も滞在して、かなり謙虚に取り組んできた。だから、そういう発言をするのは相手に任せておけばいい。ああいうのは、自分たちを鼓舞するモチベーションにもなる。好きに語らせておけばいいよ。
確かに近年のサッカー界のレベルがとても拮抗しているのは事実だ。最も均衡の取れた時代を迎えていると言ってもいい。でも、時に勝負はちょっとした知性や賢さが決め手になる。だから、あれは日本のちょっとした傲慢だったのかもしれないね。ブラジルは依然として偉大な代表チームだ。僕らは彼らに真の強さと実力を見せつける必要がある」
世間で話題となった“塩貝発言”に反論したマルキーニョス。自身は日本のイメージを「機動力が非常にあり、戦術的にも集団としても規律がある。大きな力を持っている」と敬意を持って評した経験豊富な32歳は、「僕らはどんな相手だろうと過小評価はしない。足元をすくわれる可能性のあるものを軽く見ることはないよ」と強調。務めて冷静に分析した。
ただ、やはり心の奥底には“サッカー王国”のプライドもある。最後にマルキーニョスは「（塩貝の発言を）日本に勝つためのモチベーションとして利用する」と断言。目にも見せてやると言わんばかりに自信を見せた。
キックオフを前に生まれた“遺恨”。果たして、勝負の行方はどうなるか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]