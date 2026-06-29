2027年春に行われる県議会議員選挙。選挙区の区割り見直しで定数が3から4となるかほく市・河北郡選挙区に、立憲民主党県連は津幡町の自営業の男性を公認候補として擁立するよう、党本部に申請すると発表しました。

立憲民主党県連は29日、常任幹事会を開き、2027年春の県議会議員選挙のかほく市・河北郡選挙区で、津幡町に住む生命保険会社代表・宗藤 要さん52歳を公認候補として党本部に申請することを決めました。

立憲県連が擁立した宗藤 要さん「地域の方々の声を聞いて、その声を聞いた上で、それを県政の方にあげてやっていきたい」

2月の区割り見直しでかほく市、河北郡の両選挙区が統合、定数４に1増

2月に県議会の定数と選挙区の区割りが見直されたことで、かほく市選挙区と、津幡町と内灘町からなる河北郡は1つの選挙区に統合され、定数も1増えて4となります。

現在、2つの選挙区では自民党が議席を独占しています。

立憲民主党県連・一川政之代表「我々としては擁立しやすい選挙区になったので、なんとか候補者擁立したいという思いがあった。能登の方にはいま県議は岡野定(隆志)さんだけなので、岡野定さんと連携とる中で3区でお互い党勢拡大をしていってくれればいい」

立憲民主党県連は連合石川からの推薦については今後、協議していきたいとしています。