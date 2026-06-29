俳優鈴木浩介（51）岡部たかし（53）が、28日放送のテレビ朝日系「オジサンドリー」に出演。岡部がホットヨガにハマったことについて語った。

番組はホットヨガをする岡部に密着し、VTRを見たオードリー若林正恭は、周りが女性ばかりの環境に「やっぱりちょっと、勇気いるなぁ。これ」と驚いた。

鈴木はヨガをやっている岡部について「岡ちゃんが結構古くからの知り合いなんですよ。で本当に朝まで飲んで、タバコも吸うし顔色もめちゃくちゃ悪いし、その岡ちゃんがあそこでヨガしてる姿、信じられない。圧倒的にヨガ始めて、華が出てきてます。肌つやが良くなってるし。それは昔の岡ちゃんと全然違うかもしれない」と褒めた。

鈴木はヨガをやっていることを知ったタイミングについて「東急ハンズの前でたまたまばったり会って。『岡ちゃんどうした？』って言ったら、モジモジしながら『ヨガやねん…』みたいな」と語った。

岡部は「ちょっと恥ずかしかった。しかもホットヨガってちょっと女の子のイメージあったんで。しかもよう酒飲んで、あーだこーだ飲み屋で話し合ってた人間が、次の日こっそりホットヨガ行ってるってめっちゃ恥ずかしいなと思って」と笑った。

鈴木は「めちゃくちゃ意外で、別れ際に共通のイワヤさんっていう人がいるんですけど、『イワヤさんだけには内緒にしておいて』って（言われた）」と明かした。