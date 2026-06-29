お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)が28日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演。かつてバラエティー番組で共演していた人気タレントの印象について語った。

この日のゲストはタレント、文筆家など幅広い活躍を続ける麻木久仁子。爆笑問題の田中裕二は「昔、それこそ『（今すぐ使える豆知識 クイズ）雑学王』とかもそうですけれど、『（TV）おじゃマンボウ』って番組やって、それもちょくちょくゲストで呼んでもらったりして。まあいろんなバラエティー番組で。週1ぐらいで」顔を合わせる関係だったと語った。

麻木は「まだあの頃お互い30代だったでしょ」と続け、太田は「しっかりしてたな、麻木さん。あの頃から考えてみたら」と称賛。麻木は「それ何？褒めてる？わな？それ」と照れたように話したが、太田は「わなじゃなくて。本当に。ズバズバものを言う感じがさ」と心地よかったと証言した。

麻木は「うーん、でもそれはさ。特に太田さんなんかもそうだったと思うけれど、あの頃は何か爪痕を残して攻めていくみたいな年頃だったよね」と回想。「あたしもそういうところあったと思うけれど、太田さんなんかもっと…。今でも若干そうだけどさあ。田中さんがいつも羽交い絞めにしてさあ。もう大変だったじゃない」と話して懐かしんだ。