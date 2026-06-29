【トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型（1983）】 7月25日ごろ 発売予定 価格：3,520円 【トヨタ セリカ LB 1600GT（シビリアンパープル）】 【トヨタ セリカ LB 1600GT（カジュアルターコイズ）】 【トヨタ セリカ LB 1600GT（ソシアルシルバー）】 【トヨタ セリカ LB 1600GT（ホワイトスピリット）】 8月1日ごろ 発売予定 価格：各2,420円

「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型（1983）」パッケージ画像

ハセガワは、プラモデル「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型（1983）」のパッケージ画像を公開した。発売は7月25日ごろを予定しており、価格は3,520円。

今回同社公式サイトの商品ページが更新され、白と黒のツートンカラーに、黒色のラインが映える「AE86 GT APEX 前期型」が描かれたパッケージを公開している。

また本製品以外にも、8月1日ごろ発売予定の「トヨタ セリカ LB 1600GT（シビリアンパープル/カジュアルターコイズ/ソシアルシルバー/ホワイトスピリット）」のパッケージ画像も公開している。

「トヨタ セリカ LB 1600GT（シビリアンパープル）」パッケージ画像

「トヨタ セリカ LB 1600GT（カジュアルターコイズ）」パッケージ画像

「トヨタ セリカ LB 1600GT（ソシアルシルバー）」パッケージ画像

「トヨタ セリカ LB 1600GT（ホワイトスピリット）」パッケージ画像

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