女優の藤原紀香（５５）が２９日、オフィシャルブログを更新。前日に迎えた５５歳の誕生日を、出演とを報告し、「生涯、忘れられない贈り物となりました」と感謝の思いをつづった。

この日、藤原は「ＧＯ ＧＯな 忘れられないｂｉｒｔｈｄａｙ（祝）」と題してブログを更新。「６月２８日、舞台『罠』全国公演の幕開けとなる大分・中津公演にて、私ごとではございますが。。。誕生日を迎えさせていただきました」と５５歳の誕生日を迎えたことを報告。

終演後のカーテンコールでは、座長を務める上川隆也からサプライズの祝福を受け、「キャストの皆さん、そして満員御礼（祝）会場いっぱいのお客様が『ハッピーバースデー』の歌にのせて、『紀香さん、おめでとう！』と温かいコールと拍手を送ってくださいました」と感動をつづり、 深みのあるワインレッドのワンピース姿を公開した。

同舞台の残り６都市７公演を「大切に駆け抜ける」と意気込んだ上で、夏の舞台『まんが日本昔ばなし』、秋の舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』と立て続けに舞台へ参加することを報告した。夏の舞台『まんが日本昔ばなし』は、竜の絵が施された艶やかな黒の着物姿なども公開した。

最後には、友人から届いたバースデーイラストも公開しつつ、「ＧＯ！ＧＯ！〜の年！愛と笑顔を道しるべに、まだまだ、ここからです。新しい人生の幕を開けながら、一つひとつのご縁を大切にして進んでいきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします ２０２６．６．２８ 藤原紀香」と前向きにつづり、ブログを締めくくった。