【名城プラモデル 1/500 平成姫路城】 ７月 発売予定 価格：4,950円

童友社は、プラモデル「名城プラモデル 1/500 平成姫路城」を7月に発売する。価格は4,950円。

本製品は、平成に大改修が行なわれた国宝「姫路城」を、1/500スケールでプラモデル化したもの。発売中の「1/500 新生 姫路城」とキット内容は変わらず、商品名とパッケージをリニューアルしている。

平成の大改修という歴史的な偉業を残すため、平成の元号を商品名に付け、スケールは1/500、パーツ数130、205mm×155mmのコンパクトなベースに姫路城をリアルにモデル化。

そのまま塗装して組み立てるのもよし、汚し塗装や別の色のパウダーを用意して季節に合わせた姫路城を作るのもよしな、自分の手で好きなように作り上げられる情景モデルとなっている。

「名城プラモデル 1/500 平成姫路城」

スケール：1/500スケール サイズ： 205mm × 155mm × 120mm

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※画像は塗装して組み上げたものになります。

※画像の樹木は、別売の「城の樹木」を使用しています。