文化放送は２９日、「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」決勝トーナメント１回戦の日本対ブラジル戦を深夜１時３０分（３０日午前１時３０分）から完全実況生中継する。日本時間では真夜中の大一番。同局の田中博之社長がこの日、森保ジャパンの応援とともに同時間帯に社会を支え働く人々へのエールとして都内のタクシー会社を激励した。

ブラジル戦のキックオフは深夜２時。田中社長は「ワールドカップ最多優勝を誇るブラジルとの対戦の放送時間は深夜になります。トラックやタクシーのドライバーの方々をはじめ、深夜でも働いていらっしゃる皆さんと一緒に、日本代表を応援していきたいと思います」と、タクシー会社の東都自動車株式会社を訪問。「運転の合間に一息つきながら、日本代表戦の中継を楽しんでいただきたい」という激励の気持ちを込め、缶コーヒー３００本と応援ステッカーの差し入れを行った。

ブラジル戦の中継では、前回２０２２年のカタールＷ杯で日本のベスト１６進出の立役者となった、Ｊ１神戸所属の元日本代表ＧＫ権田修一が解説。実況は同局の高橋将市アナウンサーが担当する。

日本が決勝トーナメント進出を決めた２６日の日本対スウェーデン戦中継では、同局は試合開始から試合終了までの時間帯でｒａｄｉｋｏエリア内占有率トップに。最高瞬間シェアは３５・２％を記録している。