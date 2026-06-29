「なにか隠してる...？」彼のジャケットから甘い香水の匂い。激怒する主人公に【予想外の展開】が...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！最近「残業」と言って帰りが遅い彼氏に、不安を感じ始めた彼女。浮気を疑い、ついにスマホを見てしまいます。そこで見つけたやり取りから確信した裏切り。しかし、その先には予想外の真実が――

同棲を始めて半年。それまで定時で帰ってきていた彼が、急に「残業」で帰りが遅くなる日が増えました。

最初は応援していましたが、深夜帰宅が続き、休日も一緒に過ごせなくなっていきます。不安が募るなか、ある夜、彼のジャケットから甘い香水の匂いがしました。

その瞬間、「なにか隠している」と感じてしまったのです……。