◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 最終日（２９日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

女子ツアー５度目の月曜決戦は韓国ツアー８勝で、キュートとビューティフルを合わせた造語「キューティフル」が愛称の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン）が最終ラウンドを５バーディー、１ボギーの６８で回って通算１２アンダーで逃げ切り、日本４戦目で初優勝を飾った。３０ホールの長丁場となった国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会を制し、７２００万円を獲得した。

表彰式の優勝スピーチの冒頭で「こんにちは。私はパク・ヒョンギョンです」と日本語であいさつ。２０日に父方の祖母が亡くなったことを明かした。「この大会に来る前に祖母が他界したことで、重たい気持ちで挑んだのですが、このような大きなプレゼントをいただいて、これからも一生懸命やろうという気持ちになりました」と語った。

大きな激励の拍手に包まれながら続けた。「昨年韓国で８勝まで挙げたけど、その後は全然優勝を見ることができなくて、正直焦っていました。私の大好きな国、日本で９回目の優勝を遂げることができて本当に感謝しています」。赤い優勝ブレザーに袖を通し、喜びをかみしめた。最後は再び日本語を用い「皆様、本当にありがとうございます。おつかれさまでした」と笑顔で締めた。

朴のメインスポンサーは韓国の化粧品メーカー「メディヒール」。「キューティフル」は韓国で大人気で、インスタグラムのフォロワーは１５万人を超える。日本デビュー戦となった昨年のワールドレディスサロンパスカップで８位に入り、ソニー日本女子プロ選手権は１４位。今年のＶポイント×ＳＭＢＣレディスも１４位と安定した成績を残していた。