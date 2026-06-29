30日(火)は、九州南部では断続的に雨で、カミナリを伴って激しく降る所があるでしょう。警報級の大雨のおそれがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。中国地方から北海道にかけては日差しがあるものの、午後は雨や雷雨になる所がある見込みです。

梅雨前線がゆっくりと北上 九州南部は警報級大雨のおそれ

明日30日は、梅雨前線が九州の南岸まで北上し、前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。九州と四国では雲が多く、あちらこちらで雨が降る見込みです。九州南部は断続的に雨が降り、カミナリを伴って激しく降る所があるでしょう。奄美地方では30日(火)の明け方にかけて、薩摩・大隅、種子島・屋久島地方では、30日(火)の夜遅くにかけて、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。





一方、中国地方から北海道は晴れたり曇ったりで、午後は山沿いを中心に雨や雷雨の所があるでしょう。晴れていても、急な強い雨や落雷、突風にご注意ください。梅雨明けした沖縄はおおむね晴れて、昼間は強い日差しが照りつける見込みです。日中の気温は、今日29日と同じくらいか低い所が多いですが、札幌では今日より大幅に高くなる予想です。

土砂災害の前触れは

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。