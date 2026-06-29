〈この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします〉

【写真を見る】ブルーのストライプのワイシャツにジーンズというカジュアルな服装で「紙袋3つ分の商品」を買っていった田中みな実ほか

6月29日、元KAT-TUNの亀梨和也（40）と元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が連名でメッセージを公開し、結婚を発表。あわせて第1子妊娠中であることも報告した。ふたりは2024年1月に熱愛が報じられており、それから約2年半を経てのゴールインとなった。

芸能記者が解説する。

「美容雑誌での対談で意気投合し、急接近したといいます。熱愛報道の際、亀梨さんの事務所が『お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています』とコメントしていた。

しかし結婚秒読みとみられながらも、なかなか進展はなく……。田中さんが冠ラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、『モテなくなってきた』や『男に振り回されることがなくなった。ワンちゃんが私の家族だから』などと意味深長な発言を繰り返すことから、やきもきしていたファンも多かったはず。

昨秋に破局説が出たこともありましたが、晴れて夫婦となりました」

田中はちょうど1年前の2025年6月、女性マネジャーと連れ立って、都内の高級スーパーマーケットで食材を買い込む姿を目撃されていた。ブルーのストライブのワイシャツにジーンズというカジュアルな服装で、購入した商品は紙袋3つ分に及んだ。

現場に居合わせた人物は、以下のように証言していた。

「オープン時に"冷凍食品が1万円超え"や"焼き鳥が1本500円超え"といった価格が大きな話題になった高級スーパーです。食にこだわるみな実さんがこの店を利用するというのは、実に"らしい"選択だと感じました。

メガネをかけてはいたものの、全く変装をしていなかったのは、きっと田中さんにとって完全に"日常の1コマ"の時間だったからなのでしょう」

田中は自身のラジオ番組などで、ほとんど外食せず、自炊中心のライフスタイルであることを公言している。"食へのこだわり"は、亀梨との大きな共通点だ。前出の芸能記者が語る。

「亀梨さんも日々の食事を大切にしており、自炊歴は20年以上。前菜からコースで作るほどの腕前です。

買い溜めといえど、スーパーで3袋というのは、ひとりで食べるには多いように感じる。田中さんは自宅を訪れた人に手料理を振る舞うことも多いそうで、来客分も含めた量だったのでしょう。亀梨さんと並んでキッチンに立つ日もあるのかもしれません」

胃袋をつかみつかまれ、めでたくゴールインとなった。