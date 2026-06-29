30日（火）は晴れ間の出る所が多いですが、九州や四国は雨が降るでしょう。この先は、週後半にかけて西日本を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■30日（火）は鹿児島県で激しい雨に

種子島・屋久島付近にある梅雨前線はゆっくり北上し、30日（火）にかけて九州南部付近に停滞する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、鹿児島県では29日（月）夜遅くから30日（火）夜遅くにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降りそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

■30日（火）の各地の天気 傘が必要なエリアは？

沖縄本島は青空が広がるでしょう。午後はにわか雨がありそうです。

九州は昼前後から雨の範囲が広がるでしょう。屋久島・種子島では雷を伴った激しい雨が降りそうです。

中国・四国は晴れ間の出る所が多いですが、四国の太平洋側は曇りがちで午後は雨の降る所がありそうです。

近畿は午前を中心に晴れるでしょう。午後は雲が増えて、所々で雨や雷雨となる見込みです。

東海は前日より雲が増えるものの、晴れ間がありそうです。ただ、午後はにわか雨があるでしょう。

北陸は強い日差しが照りつけ暑くなりそうです。午後は局地的な雷雨にご注意ください。

関東甲信は前日より日差しが届きそうです。雲は多いですが、昼前後は晴れ間が出る見込みです。午後は内陸・山沿いを中心に雨で、雷雨になる所もありそうです。長野県では激しい雷雨にお気をつけください。

東北は晴れて真夏日が続出しそうです。午後は内陸・山沿いを中心に激しい雷雨に注意が必要です。

北海道は、朝は濃い霧で見通しの悪くなる所があるでしょう。日中は広い範囲で晴れる予想です。

■30日（火）は東北で30℃以上の真夏日続出

30日（火）は西日本や東海に加えて、北陸や東北でも真夏日の所が増えそうです。

最高気温は福島県の会津若松で32℃、山形や福島、岐阜、京都、岡山、山口などで31℃。盛岡、前橋、長野、甲府、名古屋、金沢、大阪、奈良、広島、高松などで30℃の予想です。北日本は比較的からっとした暑さですが、西日本や東日本は湿度も高めでムシッと感じられそうです。

【30日（火）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 27℃（＋6 真夏並み）

仙台 26℃（±0 7月中旬）

新潟 27℃（＋1 7月上旬）

東京 28℃（＋1 7月上旬）

名古屋 30℃（-1 7月上旬）

大阪 30℃（-2 7月上旬）

広島 30℃（-1 7月上旬）

福岡 28℃（±0 平年並み）

■この先は西日本中心に大雨のおそれ

7月1日（水）以降は、梅雨前線が本州付近に停滞しそうです。

1日（水）は西日本を中心に活発な雨雲が流れ込むでしょう。九州北部や中国地方を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。

2日（木）は東日本にも雨雲が広がりそうです。東海を中心に雨脚が強まるでしょう。

3日（金）は九州〜東北南部で雨が降りやすいでしょう。九州は3日（金）頃にかけて断続的に雨が強まりそうです。

4日（土）は西日本で再び雨の強まる所がありそうです。