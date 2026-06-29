【FIFAワールドカップ2026】南アフリカ代表 0ー1 カナダ代表（日本時間6月29日／ロサンゼルス・スタジアム）

【実際の映像】ゴール際で3度凌ぐ！話題の連続ブロック＆好セーブ

南アフリカが見せた魂のディフェンスに、スタジアムがどよめいた。ゴール前の大混戦で繰り出された連続ブロックと好セーブが、観る者を熱くさせた。

南アフリカは日本時間6月29日、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32でカナダ代表と対戦。ともに初のノックアウトステージ進出を果たした両者の一戦は、互いに譲らぬ拮抗した展開が続いた。

迎えた前半44分、南アフリカが最大のピンチを迎える。左CKから高精度のボールが送られると、DFモイーズ・ボンビトが打点の高いヘディングで合わせた。強烈なシュートがゴールへ向かうも、DFオーブリー・モディバがゴールライン際でクリア。さらに、こぼれ球をDFデレク・コーネリアスに拾われてシュートを許すが、ここはDFクリソ・ムダウが頭から飛び込みブロックした。

連続プレーにスタジアムも大きくどよめく

それでも攻撃は終わらない。続けてFWエヴィデンス・マクゴパが至近距離からシュートを放つも、GKマキシム・クレポーが立ちはだかりセーブ。カナダの波状攻撃を、南アフリカが体を張って食い止めた。

この連続プレーにスタジアムは大きなどよめきと歓声に包まれる。DAZNで解説を務めた元日本代表の佐藤寿人氏は、「2つほど枠をとらえたシュートがありましたね。よくゴールカバーに入りました」と称賛した。

SNS上でも「南アフリカよく守ったなー」「これは魂感じるわ」「すげーアツい試合やん」「ムダウの気迫のブロックえぐいw」「絶対入ったと思ったのに」「南アフリカここを凌いだのはでかい」など、守備陣の奮闘を称える声が相次いだ。

しかし、試合はこのまま延長戦突入かと思われた後半アディショナルタイムに動く。MFステファン・ユースタキオの決勝ゴールによりカナダが勝利。南アフリカは最後まで粘りを見せたものの、初のベスト16進出はならなかった。

（FIFAワールドカップ2026）