お絵かきコミュニケーションアプリ「pixiv Sketch」が、2026年6月29日にサービス開始から11周年を迎えた。これに先立ち、6月26日より11周年記念のお絵かき企画「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」を開催している。

【画像】「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」

「pixiv Sketch」は「日々のお絵かきをもっと楽しく」をコンセプトにサービスを開始したお絵かきコミュニケーションプラットフォーム。落書きやスケッチ、描きかけのイラストなど、どのような作品でも気軽に投稿できる。ハート機能に加え、他のユーザーの作品をコピーして続きを描いて投稿できるリドロー、お気に入り作品をフォロワーと共有できるリスナップといった機能を備える。

サービス開始からの11年間で、累計投稿アイテムは約1170万作品、累計登録ユーザーは約1160万人を突破した。

2026年4月には、匿名でハートを送ることができる新機能「ひみつハート」をリリース。通常のハートと同様にアイコンをクリックまたはタップするだけで送信可能で、誰が送ったかは受け取ったユーザーや他のユーザーに対して公開されない仕様となっている。

「ピクスケ学園祭を盛り上げよう！」では、参加者は「演劇班」「模擬店班」「音楽班」「お化け屋敷班」から好きな班をひとつ選び、それぞれのテーマに沿ったイラストを投稿することで参加できる。投稿数やリアクションの数に応じて各班の盛り上がりが可視化され、投稿や応援が学園祭をさらに賑やかにしていく様子を楽しめる。

テーマに沿ったイラストを投稿した参加者全員にpixivcoban 500円相当がプレゼントされるほか、最もポイントを多く集めた班の作品の中から抽選で5名にBluetoothイヤホン「Anker Soundcore P31i（Bluetooth 6.1）ライトブルー」が贈られる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）