【忘れられない出産の記憶】出産したらシャワー禁止！？汗ベタ…【第22話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、汗っかき妊婦さんに起こった一件です。
出産という大仕事を終えたとあるママ。ひと目でその頑張りがわかるほどの滝汗でびっちょびちょ。元から汗っかきだそうで、出産が追い打ちをかけたのかもしれませんね。
ママ「あの……シャワーを浴びたいんですけど……」
助産師さん「ごめんね〜、今日は無理なのよ〜」
ママの願い、虚しく……。翌日シャワーを浴びられたときは、その爽快さに命の洗濯とまで思ってしまったのだそう。ショーナントカの空に、のような産後のシャワー。ちなみに退院後の入浴も待ち遠しかったそうです。汗かきさんゆえの苦悩ですねえ。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回は、汗っかき妊婦さんに起こった一件です。
出産という大仕事を終えたとあるママ。ひと目でその頑張りがわかるほどの滝汗でびっちょびちょ。元から汗っかきだそうで、出産が追い打ちをかけたのかもしれませんね。
助産師さん「ごめんね〜、今日は無理なのよ〜」
ママの願い、虚しく……。翌日シャワーを浴びられたときは、その爽快さに命の洗濯とまで思ってしまったのだそう。ショーナントカの空に、のような産後のシャワー。ちなみに退院後の入浴も待ち遠しかったそうです。汗かきさんゆえの苦悩ですねえ。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ