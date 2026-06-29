【W杯2026】サッカー日本代表、決勝トーナメント第1戦の「ブラジル」はどんな相手？ W杯優勝は史上最多の5回【サムライブルーとの直近5試合の対戦成績あり】
カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。日本代表“サムライブルー”は、3大会連続でノックアウトステージ進出を決め、日本時間30日（午前2時キックオフ）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。
【写真】「泣ける」と話題 長友佑都が公開した”集合ショット”
日本サッカー協会（JFA）の公式インスタグラム（@japanfootballassociation）は28日、「FIFAワールドカップ2026【対戦国情報】vs ブラジル代表」と書き出し、ブラジルについて「FIFAワールドカップで唯一、1930年の第1回大会から全22大会に参加し、史上最多の優勝5回を誇る」とその実力の高さを紹介。
今大会については「予選は苦しむも、カルロ・アンチェロッティ監督のもと、5位で突破を果たしました」と伝え、「グループCを2勝1分けの1位で突破。2002年の日韓大会以来、通算6度目のワールドカップ制覇を狙う」と説明した。
日本代表とブラジル代表の直近5試合の対戦成績は、1勝4敗（日本1勝、ブラジル4勝）であることを明かしつつ、文末では「#最高の景色を #サッカー日本代表」とハッシュタグを添えエールを届けた。
【SAMURAI BLUE 直近5試合の対戦成績】
・2013年6月15日：FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 ●0-3
・2014年10月14日：国際親善試合 ●0-4
・2017年11月10日：国際親善試合 ●1-3
・2022年6月6日：キリンチャレンジカップ2022 ●0-1
・2025年10月14日：キリンチャレンジカップ2025 ○3-2
【写真】「泣ける」と話題 長友佑都が公開した”集合ショット”
日本サッカー協会（JFA）の公式インスタグラム（@japanfootballassociation）は28日、「FIFAワールドカップ2026【対戦国情報】vs ブラジル代表」と書き出し、ブラジルについて「FIFAワールドカップで唯一、1930年の第1回大会から全22大会に参加し、史上最多の優勝5回を誇る」とその実力の高さを紹介。
日本代表とブラジル代表の直近5試合の対戦成績は、1勝4敗（日本1勝、ブラジル4勝）であることを明かしつつ、文末では「#最高の景色を #サッカー日本代表」とハッシュタグを添えエールを届けた。
【SAMURAI BLUE 直近5試合の対戦成績】
・2013年6月15日：FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 ●0-3
・2014年10月14日：国際親善試合 ●0-4
・2017年11月10日：国際親善試合 ●1-3
・2022年6月6日：キリンチャレンジカップ2022 ●0-1
・2025年10月14日：キリンチャレンジカップ2025 ○3-2