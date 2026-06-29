よしもと福岡で“最恐の怪談”披露へ 『ミキBASE プレゼンツ 怪談芸人大集結』開催決定
MBSテレビのバラエティー番組『ミキBASE〜いいね！で応援〜』（毎週月曜深夜）が大阪を飛び出し、福岡で公開収録を行うことが決まった。
【写真】除霊までこなすホンモノ…怪談芸人のだいかん
『ミキBASE』は、お笑いコンビ・ミキ（亜生・昴生）がMCを務め、未来のスターを発掘・応援する番組。2020年4月のスタートから7年目に突入し、8月22日によしもと福岡 大和証券劇場での公開収録が実現する。
内容は「ミキBASEプレゼンツ 怪談芸人大集結！」。昨今の怪談ブームを牽引する、全国の“怪談芸人”たちが福岡のステージに集結する。
登場するのは、ドンデコルテ（東京）、ダブルアート・真べぇ（大阪）、だいかん（福岡）、安井政史（熊本）、ショウきん（福岡）、大屋あゆみ（沖縄）の8組。最恐の怪談の披露だけでなく、ミキの2人ならではのトークで怪談芸人たちの知られざる素顔や魅力にも迫る。オンライン配信も予定。
■ミキ コメント
昴生：怪談番組ではないですが、福岡で怪談イベントします。それが一番怖いです。
亜生：ミキBASEが福岡におじゃまします!!福岡の夜を怖い話で冷やします！この日の夜は皆さん、長袖を着てくることをおすすめします…。なぜなら、福岡の夜を怖い話で冷やすからです…。
■だいかん コメント
今回の機会をいただきまして九州にも怪談語れる芸人がいること知らしめたいと言う気持ちでやらせていただきます！面白く怖くをモットーに !!
■『ミキBASE プレゼンツ 怪談芸人大集結』 公開収録
日時：8月22日（土） 開場17:45／開演18:00（終演20:00予定）
場所：よしもと福岡 大和証券劇場 ※オンライン配信あり
出演：ミキ、塩月希依音（NMB48）、友田莉乃彩
ゲスト：ドンデコルテ、ダブルアート・真べぇ、ひらかわ、安井政史、ショウきん、だいかん、TOKU、大屋あゆみ
【番組放送スケジュール】
MBSテレビで9月21日（月）・9月28日（月）・10月5日（月）26:14〜26:45放送予定
【写真】除霊までこなすホンモノ…怪談芸人のだいかん
『ミキBASE』は、お笑いコンビ・ミキ（亜生・昴生）がMCを務め、未来のスターを発掘・応援する番組。2020年4月のスタートから7年目に突入し、8月22日によしもと福岡 大和証券劇場での公開収録が実現する。
内容は「ミキBASEプレゼンツ 怪談芸人大集結！」。昨今の怪談ブームを牽引する、全国の“怪談芸人”たちが福岡のステージに集結する。
■ミキ コメント
昴生：怪談番組ではないですが、福岡で怪談イベントします。それが一番怖いです。
亜生：ミキBASEが福岡におじゃまします!!福岡の夜を怖い話で冷やします！この日の夜は皆さん、長袖を着てくることをおすすめします…。なぜなら、福岡の夜を怖い話で冷やすからです…。
■だいかん コメント
今回の機会をいただきまして九州にも怪談語れる芸人がいること知らしめたいと言う気持ちでやらせていただきます！面白く怖くをモットーに !!
■『ミキBASE プレゼンツ 怪談芸人大集結』 公開収録
日時：8月22日（土） 開場17:45／開演18:00（終演20:00予定）
場所：よしもと福岡 大和証券劇場 ※オンライン配信あり
出演：ミキ、塩月希依音（NMB48）、友田莉乃彩
ゲスト：ドンデコルテ、ダブルアート・真べぇ、ひらかわ、安井政史、ショウきん、だいかん、TOKU、大屋あゆみ
【番組放送スケジュール】
MBSテレビで9月21日（月）・9月28日（月）・10月5日（月）26:14〜26:45放送予定