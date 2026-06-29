韓国発のGLオフィスロマンス『ONnOFF』、ABEMAで配信開始 ハン・ジウ＆チョ・ユンの恋模様に世界中で大きな反響
韓国発のGLオフィスロマンス『ONnOFF』SEASON1（全4話）・SEASON2（全8話）が、ABEMAできょう29日より、日本初・独占配信を開始した。シリーズ累計再生回数770万回を超える人気作で、7月31日まで独占配信。SEASON3（全8話）も7月6日から配信予定となっている。
【場面ショット】急接近にドキっ…GLドラマ『ONnOFF』
同作は、韓国の制作会社「Sukfilm」が手掛けたGLオフィスロマンス。YouTubeをプラットフォームに展開され、リアルなストーリーやキャスト陣の繊細な演技、スタイリッシュな映像美などが評価され、SEASON3まで制作された大ヒット作。さらにはシリーズ累計再生数が770万回を突破するなど、世界中で大きな反響を呼んでいる。
冷静沈着な完璧主義者でハユンの上司、クォン・セアを演じたのは、『コッソンビ熱愛史』をはじめとする数々のドラマや映画、舞台で活躍する実力派俳優ハン・ジウ。クールで近寄りがたい雰囲気の裏に、優しさと弱さを抱えるセアの姿を、繊細な演技で見事に表現している。
さらにはセアに憧れを抱く部下で、穏やかな性格ながらも芯の強さを持つイ・ハユンを、WebドラマやOTTコンテンツを中心に出演を重ね、韓国発のショート動画アプリ「SHORTIME」のオリジナル作品『あの頃の天敵、今の上司』で主演を務めたことでも話題を呼んだチョ・ユンが演じる。
上司と部下として過ごす緊張感あふれる“ON”モードと、恋人として甘い時間を共有する“OFF”モード。そのギャップに加え、セアの元恋人の登場によって生まれる嫉妬や不安、すれ違いを経験しながら、変化していく関係性が丁寧に描かれている。繊細な感情の変化や揺れ動く心情、シーズンを重ねるごとに深まっていく2人の恋模様が見どころとなる。
■あらすじ
完璧主義な上司クォン・セア（ハン・ジウ）と、そんなセアにいつも厳しく接されている部下のイ・ハユン（チョ・ユン）。どこかぎこちなく、仲が悪いように見える2人だが、実は1年前、ハユンが酔った勢いでセアに告白したことをきっかけに、交際をスタートさせていて…。
【場面ショット】急接近にドキっ…GLドラマ『ONnOFF』
同作は、韓国の制作会社「Sukfilm」が手掛けたGLオフィスロマンス。YouTubeをプラットフォームに展開され、リアルなストーリーやキャスト陣の繊細な演技、スタイリッシュな映像美などが評価され、SEASON3まで制作された大ヒット作。さらにはシリーズ累計再生数が770万回を突破するなど、世界中で大きな反響を呼んでいる。
さらにはセアに憧れを抱く部下で、穏やかな性格ながらも芯の強さを持つイ・ハユンを、WebドラマやOTTコンテンツを中心に出演を重ね、韓国発のショート動画アプリ「SHORTIME」のオリジナル作品『あの頃の天敵、今の上司』で主演を務めたことでも話題を呼んだチョ・ユンが演じる。
上司と部下として過ごす緊張感あふれる“ON”モードと、恋人として甘い時間を共有する“OFF”モード。そのギャップに加え、セアの元恋人の登場によって生まれる嫉妬や不安、すれ違いを経験しながら、変化していく関係性が丁寧に描かれている。繊細な感情の変化や揺れ動く心情、シーズンを重ねるごとに深まっていく2人の恋模様が見どころとなる。
■あらすじ
完璧主義な上司クォン・セア（ハン・ジウ）と、そんなセアにいつも厳しく接されている部下のイ・ハユン（チョ・ユン）。どこかぎこちなく、仲が悪いように見える2人だが、実は1年前、ハユンが酔った勢いでセアに告白したことをきっかけに、交際をスタートさせていて…。