身長165cmにグラマラスボディを持つ中洲の元No.1キャバクラ嬢が、自身の胸について「天然もの」であると明かし、女性タレントも驚く場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢「胸は天然」の抜群スタイル（複数カット）

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

番組内では、彼女が人気を維持するためにお金をかけている美容施術の様子に密着。8年前から「見た目を気にするようになって」と整形を始め、鼻の骨の移植やあごの骨を削る手術など、これまでの整形総額は500万円以上にのぼるという。

その流れから、番組スタッフは「豊胸はどれぐらいなんですか？」と質問。しかし、乃南は「わからない。どれぐらいなんでしょう？」と戸惑いを見せる。実は身長165cmの抜群のスタイルを誇る彼女のグラマラスな胸は“天然もの”であることが判明したのだ。

この事実にスタジオは騒然。MCの平成ノブシコブシ・吉村崇が「マジ？」と目を丸くしてコメントすると、同じくMCのタレント・小島瑠璃子も「大ニュースですね。すごい」と吉村に視線を送り、驚きを隠せない様子だった。