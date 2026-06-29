【Full Stride】 7月16日 発売予定 価格：4,980円

Blue Bulletは、プレイステーション 5/PC用本格ジョッキーレーシングゲーム「Full Stride（フルストライド）」を7月16日に発売する。価格は4,980円。

【『Full Stride』 最新ゲームプレイ映像 | Latest Gameplay Trailer】

本作はプレーヤーがジョッキーとなり馬とともに優勝を目指すレースゲーム。レースでは馬上の騎手と同じ目線でレースに臨むジョッキー視点を採用しており、主観視点ならではの迫力あふれるレースが展開。スタートや道中の位置取り、仕掛けのタイミング、追い出しなどレース中の駆け引きを楽しめる作品となる。

競馬のゲームとしては馬の育成にフォーカスを当てたシミュレーションゲームが多いが、本作は本格的なジョッキーレーシングゲームとなる。作中では厩舎や牧場など、競馬を支える場所も登場し、ジョッキーとして競馬の世界に身を置く体験を味わえる。

開発者コメント

2024年の発表以降、「Full Stride」は個人開発のインディーゲームプロジェクトとして、多くの競馬ファン・ゲームファンの皆様から温かい応援をいただきながら、開発を続けてまいりました。

このたび、PlayStation5版およびSteam版の発売日をお知らせできる段階まで来られたことを、大変嬉しく思います。

また、Patreonを通じてご支援くださった皆様、ならびに開発にご協力くださった皆様のお名前は、ゲーム内のクレジットに記載させていただきました。この場を借りて、改めて心より御礼申し上げます。

発売まで引き続き開発・調整を進めてまいりますので、ぜひ最新のゲームプレイ映像やスクリーンショットをご覧いただきながら、対応プラットフォームにてウィッシュリストへご登録のうえ、発売をお待ちいただけますと幸いです。