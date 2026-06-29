乃木坂46金川紗耶、“一番のお気に入りカット”白ビキニ姿披露 1st写真集最後の先行カット【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/29】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、最後の先行カットが公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露
写真集の中で、金川⾃⾝が一番のお気に⼊りカットとして挙げた1枚。「普段は⾒せることのない、⾃然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」という本⼈の⾔葉通り、キラキラと輝く金川らしい笑顔ながら、ヨーロッパでの⾮⽇常を堪能する、開放的な表情が魅⼒的なカットとなっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露
◆金川紗耶「一番のお気に⼊りカット」公開
写真集の中で、金川⾃⾝が一番のお気に⼊りカットとして挙げた1枚。「普段は⾒せることのない、⾃然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」という本⼈の⾔葉通り、キラキラと輝く金川らしい笑顔ながら、ヨーロッパでの⾮⽇常を堪能する、開放的な表情が魅⼒的なカットとなっている。
◆金川紗耶1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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