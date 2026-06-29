IS:SUE・RIN、1年4ヶ月の活休中の胸中告白 復帰後の心境に変化「3人がすごく心強い存在に」【「QUARTET」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/29】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）の初のアルバム「QUARTET」（5月20日発売）のリリースを記念したモデルプレスインタビュー連載。今回は2月に静養から復帰したRIN（リン／20）のソロ編をお届けする。＜ソロインタビューVol.4＞
【写真】IS:SUE・RIN、デビュー当時の姿
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストによる4人組ガールズグループ・IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINOで構成され、グループ名には「常に注目や話題性を持って人々を魅了する“異種”な存在」という意味が込められている。デビュー以来“自分らしくあること”を表現し続けてきた彼女たちが、静養から復帰したRINを迎え、待望の1ST ALBUM「QUARTET」をリリース。4人が奏でる多彩な“四重奏”に期待が高まる。
RINは2024年10月より休養のため活動を休止。自身の20歳の誕生日である2月8日に活動を再開させた。
― タイトル曲「QUARTET」の注目ポイントやお気に入りの歌詞を教えてください。
RIN：歌詞をいただいたときに「考えた人めっちゃすごい、天才じゃん」と思っていたんです。「Staccato」など、音楽の用語もめっちゃ合っているし、綺麗にはまる感じに入れてきたので「すごい」と思っていたらNANOちゃんが作った歌詞で、「この人は天才なんだ」と思いました（笑）。
あとは今までのシングルやタイトル曲の「CONNECT」「Welcome Strangers」「EXTREME DIAMOND」「PHASE」も入っていて、今までの集大成を感じて感動しました。「4 hearts」や「4 steps」などの歌詞にも“4”が散りばめられていたり、MVでは4人で手を繋いで踊るところがいくつもあったり、いろいろなところから"4"を感じられるのではないかなと思います。
― 2月に活動再開を発表されましたが、休止中はどのようなことを考えながら過ごされていましたか？
RIN：体力が落ちないようにレッスンをして、歌とダンスからは離れないようにして過ごしていました。2025年の自分の目標が「自分を好きになる」だったので、毎月目標を自分で決めて、月の最後にそれが何パーセントくらいできたか自分で自分を評価して、それを元にまた次の月の目標を決めるということを繰り返していました。
自信がないタイプなのですが、改めてちゃんと考えてみないと自分自身についてわからない部分があって、今年中にできるようになりたいことや、自分の好きなところをバーッと書き出すこともしました。“毎日お風呂に入っている”とか、ちょっとのことでも過大評価して、「私めっちゃすごいじゃん」と。今日できたことや嬉しかったことを毎日書いて、自己肯定感を高めて過ごしていました。
― そこから復帰されましたが、久々のIS:SUEとしての4人での活動はいかがですか？
RIN：デビュー初期と比べて、より心からステージが楽しいと思うようになりました！当時は初めてのことばかりで、毎日焦ってしまったり、プチパニックみたいになってしまったり「これはどうやるんだろう」「これは合ってますか？」と楽しむ余裕があんまりなかった部分も多かったです。でも今は3人がすごく心強い存在になっていて、合っているかわからなくても経験豊富な3人に聞けるので、焦って楽しめなくなるような状況はなくなって、成長できたのかな？と思います。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、RINさんのこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
RIN：最近一番自分で納得できた方法を見つけました。例えば私の場合、韓国語のテストが近いのに全然準備できていないことに不安を感じているんだとしたら、勉強すればいいだけの話なんです。そういうふうに不安に思っていることは、必ず解決策があるか、起きないと自分の中で結論づいています。起きない不安は、悩まないで済むと考えるんです。すべての不安は解決できます。
― 活動再開時のYouTube生配信では「不安があるからこそ優しさや希望が生まれると信じている」とお話しされていた姿が印象的でした。
RIN：活動を休止していた期間は「ああいう思いをしたから他の人にはこうしよう」「ああいう時期があったから、他の人にはこう接してあげよう」みたいなことがすごくわかった時間でもありました。あとは、毎月目標を立てて、毎日それだけを意識して頑張ってみるのも自分が元気になるための1つになるかもしれない。難しいかもしれませんが、それが一番です。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
生年月日：2006年2月8日
出身：福島県
身長：163cm
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【写真】IS:SUE・RIN、デビュー当時の姿
◆IS:SUE、RIN復帰 4人で満を持してアルバムリリース
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストによる4人組ガールズグループ・IS:SUE。RIN、NANO、YUUKI、RINOで構成され、グループ名には「常に注目や話題性を持って人々を魅了する“異種”な存在」という意味が込められている。デビュー以来“自分らしくあること”を表現し続けてきた彼女たちが、静養から復帰したRINを迎え、待望の1ST ALBUM「QUARTET」をリリース。4人が奏でる多彩な“四重奏”に期待が高まる。
◆RIN「QUARTET」の注目ポイントは？
― タイトル曲「QUARTET」の注目ポイントやお気に入りの歌詞を教えてください。
RIN：歌詞をいただいたときに「考えた人めっちゃすごい、天才じゃん」と思っていたんです。「Staccato」など、音楽の用語もめっちゃ合っているし、綺麗にはまる感じに入れてきたので「すごい」と思っていたらNANOちゃんが作った歌詞で、「この人は天才なんだ」と思いました（笑）。
あとは今までのシングルやタイトル曲の「CONNECT」「Welcome Strangers」「EXTREME DIAMOND」「PHASE」も入っていて、今までの集大成を感じて感動しました。「4 hearts」や「4 steps」などの歌詞にも“4”が散りばめられていたり、MVでは4人で手を繋いで踊るところがいくつもあったり、いろいろなところから"4"を感じられるのではないかなと思います。
◆RIN、活動休止中に行っていたこと「歌とダンスからは離れないように」
― 2月に活動再開を発表されましたが、休止中はどのようなことを考えながら過ごされていましたか？
RIN：体力が落ちないようにレッスンをして、歌とダンスからは離れないようにして過ごしていました。2025年の自分の目標が「自分を好きになる」だったので、毎月目標を自分で決めて、月の最後にそれが何パーセントくらいできたか自分で自分を評価して、それを元にまた次の月の目標を決めるということを繰り返していました。
自信がないタイプなのですが、改めてちゃんと考えてみないと自分自身についてわからない部分があって、今年中にできるようになりたいことや、自分の好きなところをバーッと書き出すこともしました。“毎日お風呂に入っている”とか、ちょっとのことでも過大評価して、「私めっちゃすごいじゃん」と。今日できたことや嬉しかったことを毎日書いて、自己肯定感を高めて過ごしていました。
◆RIN、復帰後の心境の変化「3人がすごく心強い存在に」
― そこから復帰されましたが、久々のIS:SUEとしての4人での活動はいかがですか？
RIN：デビュー初期と比べて、より心からステージが楽しいと思うようになりました！当時は初めてのことばかりで、毎日焦ってしまったり、プチパニックみたいになってしまったり「これはどうやるんだろう」「これは合ってますか？」と楽しむ余裕があんまりなかった部分も多かったです。でも今は3人がすごく心強い存在になっていて、合っているかわからなくても経験豊富な3人に聞けるので、焦って楽しめなくなるような状況はなくなって、成長できたのかな？と思います。
◆RINが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、RINさんのこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
RIN：最近一番自分で納得できた方法を見つけました。例えば私の場合、韓国語のテストが近いのに全然準備できていないことに不安を感じているんだとしたら、勉強すればいいだけの話なんです。そういうふうに不安に思っていることは、必ず解決策があるか、起きないと自分の中で結論づいています。起きない不安は、悩まないで済むと考えるんです。すべての不安は解決できます。
― 活動再開時のYouTube生配信では「不安があるからこそ優しさや希望が生まれると信じている」とお話しされていた姿が印象的でした。
RIN：活動を休止していた期間は「ああいう思いをしたから他の人にはこうしよう」「ああいう時期があったから、他の人にはこう接してあげよう」みたいなことがすごくわかった時間でもありました。あとは、毎月目標を立てて、毎日それだけを意識して頑張ってみるのも自分が元気になるための1つになるかもしれない。難しいかもしれませんが、それが一番です。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆RIN プロフィール
生年月日：2006年2月8日
出身：福島県
身長：163cm
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