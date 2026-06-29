

30日の天気予報

29日（月）は、岡山県では10日ぶりに、香川県では9日ぶりに30℃以上の真夏日になったところがありました。一方で、30日（火）は午前中に雲が広がりそうですが、午後からは日差しが届くところが多くなりそうです。

最高気温は29日と同じくらいで、津山市・岡山市で30℃、高松市は28℃と30℃くらいのところが多くなり蒸し暑くなりそうです。

ただ、朝は20℃くらいのところが多くなりそうなので、調節しやすい服装でお過ごしください。

また、30日の紫外線は、津山市は「強い」、岡山市・高松市はともに「やや強い」となっています。日焼け止めを塗るなどして対策をしてください。

梅雨明けは7月中旬ごろ

7月1日（水）と2日（木）は雨が降りそうです。

その後も曇りや雨と、梅雨空が続きそうです。洗濯物を外に干すのは30日までに済ませておいた方がよさそうです。

また、この1週間、日中は蒸し暑くなりますので食品や体調管理にお気をつけください。

ウェザーニューズによると、梅雨明けは中国地方、四国地方ともに7月中旬ごろだということです。