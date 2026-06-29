スペインＣＰＩは６月も前年比＋３．２％に高止まり＝ロンドン為替 スペインＣＰＩは６月も前年比＋３．２％に高止まり＝ロンドン為替

スペインＣＰＩは６月も前年比＋３．２％に高止まり＝ロンドン為替



日本時間午後4時に発表された6月スペインCPIは前年比+3.2％と前回並みの水準に高止まりした。市場予想は+3.0％だった。EU基準CPIも前年比+3.6％と前回並みで、市場予想+3.4％を上回った。一方、コア前年比は+2.9％と前回および市場予想の+3.0％から若干の伸び鈍化を示した。前月比は+0.6％と前回の+0.1％および市場予想+0.4％から上振れした。全体の傾向としては、物価圧力が依然として根強い状態が続いていることが示された。



発表直後にユーロドルは1.1415レベルと本日の高値を更新した。ただ、ポンドドルも1.3228レベルに高値を伸ばしており、ユーロ単体での買い反応としては限定的な値動きだった。ドル指数は低下しており、ドル売り主導となっている。米10年債利回りは4.37％台、NY原油先物は69ドル台後半で落ち着いた推移となっている。



EUR/USD 1.1407 EUR/JPY 184.57 EUR/GBP 0.8628

外部サイト