俳優の亀梨和也と、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が結婚することが２９日、分かった。田中は第１子を妊娠していることを明らかにした。亀梨は公式サイト、田中は所属事務所の公式サイトで発表した。２人は２０２４年元日に交際が報じられていた。

２人は「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と報告。直筆の連名を添えた。

ＴＢＳを退社し、現在は連ドラや映画で女優を中心に活躍している田中。ラジオやテレビのバラエティーでは、私生活についても語っていた。

今月１３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）では、自身の食生活について言及。元ＴＢＳでフリーの堀井美香アナウンサーから「おうちではどんなご飯を作られるんですか？」と質問されると、田中は「だいたいお米とおみそ汁と、ストックしてる副菜、ひじきとかきんぴらとか。あと、何かしらお魚を焼いたりだとか」と返答。

「生きるための食事ですから。これが家族のってなると、全然違うんだろうなって。毎日同じ副菜ってわけにもいかないし」と話していた。

４月１８日放送の同番組では、食事での“おごるおごられる論争”について「私は基本的に払った方が楽。後からのお礼とかの方が大変」と私見。最近は外食は月に１回、ランチを入れても２回くらいしかしないと明かし「基本、自炊。友だちが家に来て、ご飯作って」「今の悩みは、土日が空いちゃった時に誰も遊んでくれないの。ワンちゃんと一緒に散歩してくれたり」「弘中ちゃん（元テレビ朝日の弘中綾香アナ）とか、滝沢カレンちゃんもワンちゃん飼ってるんだけど、ご結婚されてるじゃない？ 土日は家族で過ごすんだよね」と語っていた。

また、亀梨との交際が報道される前の２３年５月１１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４５分）では、肉を「８年ぐらい食べてない」と告白。同年９月２０日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・後９時）では「わたしは朝必ず旬の果物をたっぷり食べるので。例えばメロンだったら１玉とか」と朝からフルーツを大量摂取すると明かし、司会の明石家さんまらを驚かせた。

別番組では、白米を「一日３合は食べています」とも公言したことも話題になった。