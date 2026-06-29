〈ただ食べるだけじゃ損してる！〉ダイエットの味方「きのこ」をより効果的に食べるには？管理栄養士が解説

夏が近づいてきて、ダイエットを始める方も多い季節。ダイエット中の方におすすめなのがきのこです。しかし、なぜきのこを食べると良いのか、漠然としか知らない方も多いのでは。また、より効果的に食べるにはどのような工夫がいるのでしょうか？ 管理栄養士がきのこを勧めたい訳や、おすすめのレシピをご紹介します。

きのこがダイエットにおすすめな理由3つ

▼カロリーが低くカサ増しにおすすめ

ダイエットの食事の基本はカロリーを抑えること。種類によって異なりますが、きのこの100gあたりのエネルギー量は数十kcal程度。ダイエット中でも安心して食べることができます。お肉などにきのこを混ぜることでカサ増しをしつつカロリーを抑えることができます。

▼食物繊維が含まれており便秘解消が期待できる

きのこには食物繊維が含まれています。ダイエットで食事量が減ると便秘になりがちですが、きのこに含まれる食物繊維は便のカサを増し、便秘を解消するはたらきが期待できます。

▼旨み成分で満足度アップ

きのこには、グアニル酸とグルタミン酸という２種類の旨み成分が含まれています。2種類の旨み成分が含まれることで、相乗効果により旨みをより強く感じることができます。ダイエット中の食事は物足りないことも多いですが、旨みが強いきのこを使うことで満足感を高めることができます。

ダイエット中におすすめのきのこの食べ方

▼揚げ物は避ける

いくらきのこが低カロリーでも油を多く使う揚げ物にしてしまうと、カロリーが高くなってしまいます。ダイエット中は揚げ物や油の多い食材と合わせるメニューは避けた方がいいでしょう。

▼他の食材と組み合わせる

きのこはヘルシーな食材ですが、全ての栄養素を含んでいる訳ではありません。ビタミンを多く含む緑黄色野菜や、たんぱく質を含む肉・魚・大豆・卵と組み合わせるとバランスがよいメニューにすることができます。

▼複数種類使う

ひとつの種類ではなく、複数のきのこを使うことで旨み成分の相乗効果が発揮されやすくなり、満足度が上がります。また様々な食感が合わさることで噛む回数も増えやすくなり、満腹感も感じやすくなると言われています。

管理栄養士おすすめレシピ3選

▼緑黄色野菜×きのこの最強レシピ

小松菜にはビタミンCやベータカロテンが含まれています。きのこにはこれらのビタミンは含まれていないため、一緒に料理することで効率的に栄養素を摂ることができます。



▼ささみ×きのこのヘルシーレシピ

きのこの旨み成分でささみを美味しく食べることができます。ささみを使っており、ダイエット中に必要なたんぱく質を効率よく摂ることができます。



▼2種のきのこで満足度アップ

舞茸・しめじの2種類のきのこを使うことで旨みがアップし、食感も楽しめます。オイスターソースを使うことでさらに旨みがアップし、きのこを飽きずにたっぷりと食べることができます。







きのこはカロリーが低く、ダイエット中におすすめの食材ですが、それだけで必要な栄養素が全て入っている訳ではありません。ご紹介したレシピを参考に、他の食材と組み合わせたり、調理法を工夫したりして上手に取り入れてみてくださいね。

執筆：永吉みねこ



管理栄養士 株式会社みねごはん代表取締役 管理栄養士の資格を取得後、大手コンビニで商品開発を担当した後に独立。「ヘルシー・簡単・おいしい」をコンセプトに料理教室や講演、レシピ開発などを行う。朝日新聞にレシピ掲載、テレビ東京出演等。