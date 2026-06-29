©ABCテレビ

M-1グランプリのレジェンド王者であり同期でもあるブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実の強力タッグのもとに、過去と未来を見通す“予言者たち”が集結！ それぞれの持論で未来を占う新感覚トーク番組「吉田徳井の大予言」。2回目の放送となる6月29日（月）は「娯楽」をテーマに、3人の予言者たちがリアルな体験から導き出された予言を発表していく。

©ABCテレビ

1人目の予言者・濱田祐太郎が提唱するのは『未来の M-1 はドーピング OK の大会になるであろう』。「M-1グランプリ」の影響で芸人の「かっこよさ」が強調され、地位が向上しすぎた結果、芸人たちは品行方正を求められ、週刊誌にビクビクしながら生活している、と指摘する濱田。しかし本来、お笑いの世界とは「まともに働きたくないダメ人間が集まる場所」だったはず。ならば、客いじりや時事ネタ、下ネタ、過激な暴露ネタなど、これまでタブー視されがちだった「ドーピング」も認め、「とにかくおもしろければ OK」な「M-1」を開催して「あえてのイメージダウン」を図ることが、芸人たちの救済にもつながるのではないかと熱弁を振るい…。“M-1”とは？ そして“笑い”とは？ 吉田＆徳井との大激論の果てに、たどり着いた究極の予言は、老若男女を等しく笑わせる“あるモノ”で頂点を競う「O-1グランプリ」。その斬新すぎるプランに、スタジオは爆笑の渦に!?

©ABCテレビ

2人目の予言者、空前メテオの茶屋が唱えるのは『そろそろ“じゃんけん”はなくなります』。古くから続くおなじみの遊び「じゃんけん」が消滅してしまう？ そんな大胆な予言を提唱する茶屋は、相手を攻撃するのではなく「包み込む」ことで勝つパーは、グー・チョキ・パーの3つの手の中で「唯一のやさしい手」だと主張。そんなパーを打ち負かすチョキは「攻撃するだけ」の悪意に満ちた手で、いずれは「コンプラ的にアウト」に。グーとパーしか使えなくなったじゃんけんは「娯楽として成立しなくなる」というのだが…。茶屋の予言を受けて吉田と徳井が提案する、ひたすらやさしい“未来のじゃんけん”とは？

©ABCテレビ

最後に登場する、デルマパンゲ・迫田篤の予言は『人類は椅子に座り続けることで滅亡する』。娯楽を楽しむとき、人間は「椅子」に座っていることが多いが、このまま座り続けるのは危険だと警鐘を鳴らす迫田。すべての生き物の中で独自の進化を遂げ、2足歩行ができる唯一の存在となった人間の地位を「奪おうと狙っている動物がいる！」と主張して…。常に人に寄り添い、「従順なパートナー」ともいわれてきたあの動物が、人間に取って代わろうとしている!? 迫田が語る奇想天外なストーリーに、吉田と徳井は「何なん!?」「ちょっと頭が…」と大混乱！

©ABCテレビ©ABCテレビ

「吉田徳井の大予言」は、ABCテレビで月曜深夜0時～放送（全4回）。TVerでも最新回を無料見逃し配信。