◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)

25点で決着の試合で50-48の激闘が繰り広げられました。

男子ネーションズリーグ(NL)の第2週最終戦が現地時間28日、各地で行われました。

前回王者のポーランドに挑むアルゼンチンは第1セット、序盤リードを奪うも、徐々に点差を迫られ24-24でデュースに持ち込まれます。そこから試合はもつれにもつれます。ポーランドがリードするとアルゼンチンが追いつき、アルゼンチンがリードするとポーランドが追いつくまさに死闘。最後はアルゼンチンがサーブで崩すとポーランドのリベロがコートを飛び出すファインプレー。しかし、最後はアルゼンチンのアタックがポーランド陣地に沈みました。25度のデュースと長い激闘の末第1セットをアルゼンチンが奪います。

しかし、そこから前回王者の意地を見せポーランドがセットを奪っていき最終的に3-1(48-50/26-24/25-19/25-20)でポーランドが逆転勝利となりました。