高地優吾＆原嘉孝、超難関な挑戦見届ける 『THE神業チャレンジ』出演
SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）とtimeleszの原嘉孝が、6月30日放送のTBS系バラエティー『THE神業チャレンジ』（後7：00）に出演する。MCはチョコレートプラネットが務め、佐藤栞里、陣内智則、井森美幸、ギャル曽根らと共に、“神業動画”の再現に挑む出演者たちを見届ける。
【写真】行きぴったり！高地優吾＆柳沢慎吾コンビ
同番組では、世界で流行中の“神業動画”を再現できれば賞金を獲得できる企画を展開。今回は「神業バレーボール」「神超えチャレンジ〜ローソン編〜」「神業インポッシブル」の3企画が放送される。
「神業バレーボール」には、女子バレー日本代表のWエースである佐藤淑乃と和田由紀子が登場。学校を舞台に、15メートル先の垂れ幕をサーブで落とすミッションや、天井に引っかかったボールを救い出すチャレンジなど、3つの超難関ステージに挑戦する。お笑いコンビ・土佐兄弟も参加し、日本代表が神業成功を目指す。
「神超えチャレンジ〜ローソン編〜」では、ローソンスイーツの開発者とチョコレートプラネット、ギャル曽根が、それぞれオリジナルスイーツを考案。関東3店舗で限定販売し、その売り上げで対決する。
さらに、「神業インポッシブル」には、体操五輪メダリストの加藤凌平が登場。足を使わずにバスのつり革を使って車内を移動し、100秒以内にすべての降車ボタンを押せるかというチャレンジに挑む。世界トップレベルの身体能力を生かした神業だが、果たして成功するのか。
【写真】行きぴったり！高地優吾＆柳沢慎吾コンビ
同番組では、世界で流行中の“神業動画”を再現できれば賞金を獲得できる企画を展開。今回は「神業バレーボール」「神超えチャレンジ〜ローソン編〜」「神業インポッシブル」の3企画が放送される。
「神超えチャレンジ〜ローソン編〜」では、ローソンスイーツの開発者とチョコレートプラネット、ギャル曽根が、それぞれオリジナルスイーツを考案。関東3店舗で限定販売し、その売り上げで対決する。
さらに、「神業インポッシブル」には、体操五輪メダリストの加藤凌平が登場。足を使わずにバスのつり革を使って車内を移動し、100秒以内にすべての降車ボタンを押せるかというチャレンジに挑む。世界トップレベルの身体能力を生かした神業だが、果たして成功するのか。