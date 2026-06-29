２８日のヤクルト−中日戦（神宮球場）で、ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」のメンバー、ＳＵＺＵが始球式に登場。同日までに「ＭＥ：Ｉ」が公式Ｘに投稿した写真が反響を呼んでいる。

ＳＵＺＵは華やかなピンクのユニホームの裾を結び、腹筋をのぞかせるデニム姿で始球式に登場した。Ｘに複数アップされた舞台裏の写真のうち、室内練習場で片足を上げてポーズを取るショットは、腰の位置の高さが際立っている。ネットでは「ピンクユニホーム似合いすぎてた」「可愛すぎ」「可愛さ爆発してる」「最高にかわいい」「本当に素敵」「観客の方々も『かわいい』『きれい』って言ってた！」などと反響があった。

ＳＵＺＵは始球式ではサウスポーの美しいフォームから投球し、大暴投となったが、キュートな笑顔で観衆を魅了。Ｘでは「マウンドから見える景色と、会場の雰囲気に緊張もありましたが、忘れられない貴重な経験をさせていただきました 背番号は、ＭＥ：Ｉの３１番 またいつかリベンジさせていただけるように頑張ります」となどつづった。